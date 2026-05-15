Ξεκινάει σήμερα στο εκθεσιακό κέντρο Μετροπόλιταν στο αεροδρόμιο, το τακτικό συνέδριο της ΝουΔου, και όσοι έχουν κατά νου ότι θα γίνουν σκηνικά, αδίκως χάνουν τον χρόνο τους. Δεν θα γίνουν, διότι πολύ απλά έχει μαζευτεί εν πολλοίς το μαγαζί, και οι προσεκτικοί παρατηρητές θα παρακολουθήσουν κάτι ανάλογο με αυτό που συνέβη κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, που αν δεν ήταν ο Αδωνις να την «πέσει» στον Νίκο Δένδια και ο Κατσανιώτης στον Ακη Σκέρτσο, ούτε που θα μας απασχολούσε το γεγονός, ως… γεγονός.

Ολες οι πληροφορίες υποστηρίζουν ότι ο Κυριάκος ο Α’ και το κυβερνών κόμμα, θα περάσουν ένα ήσυχο τριήμερο – τόσο ήσυχο, που θα επιτρέψει στον πρόεδρο Κυριάκο τον Α’ να παραστεί αύριο το απόγευμα στο κλειστό δείπνο που οργανώνει ο Θοδωρής Κυριακού στο Costa Navarino, με τη συμμετοχή, λέει, διαφόρων προσωπικοτήτων. Αν υπήρχε αναταραχή στο Συνέδριο, είναι βέβαιο ότι δεν θα δήλωνε συμμετοχή, παρά τη σημασία του.

Ηρεμα νερά, και πού και πού κανένας ξέμπαρκος (όχι υπουργός, φυσικά) να ρίχνει καμιά αδέσποτη για το «πού πάμε» και «τι θα γίνει με την παράταξη».

Το «αγκάθι» και το «αντίδωρο»

Ενα θέμα υπάρχει με το Συνέδριο, και αυτό έχει ονοματεπώνυμο: Γρηγόρης Δημητριάδης. Το βασικό ερώτημα που έκανε χθες τον γύρο των καφενείων περί της Πλατείας Κολωνακίου, ήταν το εξής: ο Δημητριάδης θα συμμετάσχει στο Συνέδριο; Ή θα ακολουθήσει τη «συμβουλή» πολλών και διαφόρων να απέχει, διότι η παρουσία του θα φορτίσει έντονα την κατάσταση και με νεύρα (θα φορτίσει έτι περαιτέρω) τον θείο Κυριάκο τον Α’;

Ο οποίος θείος, είναι έτσι κι αλλιώς στα κάγκελα μαζί του, εξαιτίας της συνέντευξης στη «Real» που την έμαθε τελευταίος – μόλις το περασμένο Σάββατο – ενώ ο Γρηγόρης την είχε υποσχεθεί στον Χατζηνικολάου εδώ και ένα δίμηνο. Τότε που ολοκληρωνόταν το deal για την πώληση του 33% του GROUP της Real στην εταιρεία Bright του Γ. Πουλόπουλου, συμφωνία στην οποία ο Δημητριάδης φέρεται να είχε καθοριστική συμμετοχή…

Μέχρι και ως «αντίδωρο» μπορείς να θεωρήσεις τη συνέντευξη στην ανιδιοτελή συνεισφορά του Δημητριάδη σε όλο αυτό…

Ο μεγάλος πειρασμός

Σχετικά με αυτό το… μείζον θέμα της συμμετοχής του συνέδρου Γρηγόρη, το οποίο ενδεχομένως να μη σας κόψει την όρεξη (σίγουρα όμως χαλάει την όρεξη του αρχηγού Κυριάκου του Α’), θα αναφέρω το ρεπορτάζ: οι δικοί του, του συστήνουν να συμμετάσχει στο Συνέδριο, και μάλιστα να κάνει κάτι θεαματικό, του είδους να μπει στην αίθουσα επικεφαλής μεγάλης ομάδας υποστηρικτών του – ίσως και χειροκροτητών, που θα δώσουν το έναυσμα και στους υπόλοιπους συνέδρους να χειροκροτήσουν τον αγωνιστή. Οι εκτιμήσεις που ακούγονται, είναι ότι ο Δημητριάδης ελέγχει πάνω από 500 συνέδρους, από όλες τις περιφέρειες της χώρας. Ο ίδιος δεν θα είναι υποψήφιος για την Πολιτική Επιτροπή, αλλά θα προσπαθήσει, λέει, να εκλέξει στο όργανο όσο περισσότερους μπορεί.

Ο ίδιος ο οποίος αρχικά ήταν κάθετος στο να μετάσχει, και μάλιστα όχι ως απλός παρατηρητής, χθες παρουσιαζόταν ως αμφίσημος. Οτι «το σκέφτεται», διότι «αυτός είναι στρατιώτης της παράταξης και δεν θα έκανε τίποτε για να τη βλάψει».

Γνώμη δική μου; Δεν θα αποφύγει τον πειρασμό, τελικά. Θα παραστεί…

(Ακόμη κι από αντίδραση, που τον έχουν «πρήξει» να μην παραστεί για «να μη χαλάσει το κλίμα»).

Υφιστάμενος θα κρίνει προϊστάμενο

Η γνωστοποίηση ότι το αίτημα εξαίρεσης από την υπόθεση των υποκλοπών του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλα θα το εξετάσει… υφιστάμενός του, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, όπως ήταν φυσικό και λογικό, με έκανε να το ψάξω λιγάκι το πράγμα. Το αίτημα το είχε υποβάλει ο Χρήστος Σπίρτζης, και μέσα από μια διαδικασία καθόλου διαφανή, μη σου πω και σκοτεινή, έγινε γνωστό ότι την υπόθεση ανέλαβε ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευάγγελος Μπακέλας. Το οξύμωρο, φαντάζομαι το εντοπίσατε: υφιστάμενος θα κρίνει προϊστάμενο, ο οποίος μάλιστα σε περίπου 45 ημέρες αποχωρεί από τη θέση του!

Θέλει κανείς να στοιχηματίσει μαζί μου, για το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της έρευνας που θα διεξαγάγει ο κύριος Μπακέλας; Κάποιος που να υποστηρίζει ότι ο κύριος Μπακέλας θα βρει ένοχο τον κύριο Τζαβέλλα, ότι ενήργησε λαθεμένα θέτοντας στο αρχείο τις υποκλοπές; Γιατί εγώ, είμαι – το δηλώνω καθαρά – βέβαιος ότι ο κ. Τζαβέλλας θα απαλλαγεί των κατηγοριών που του απέδωσε ο Σπίρτζης. Θα αφεθεί να συνταξιοδοτηθεί χωρίς τη ρετσινιά μιας πειθαρχικής δίωξης, η οποία θα τον βαραίνει στο τέλος της καριέρας του. Στοιχηματίζω λοιπόν, και προκαλώ κάθε ενδιαφερόμενο…

Σημαδεμένη τράπουλα

Ολα συνηγορούν ως προς αυτό, κι ένα ακόμη: ότι όταν ο δικηγόρος του Θαν. Κουκάκη και της Αρτ. Σίφορντ, Ζαχαρίας Κεσσές, επισκέφθηκε τον Αρειο Πάγο, και προσπάθησε να εγχειρίσει καινούργια στοιχεία για τις παρακολουθήσεις στον εισαγγελέα Κων. Τζαβέλλα, εκείνος αρνήθηκε, και τον παρέπεμψε στον… βοηθό του, τον αντεισαγγελέα… κύριο Μπακέλα! Τι έκανε ο κ. Μπακέλας, όταν τον συνάντησε ο δικηγόρος Κεσσές; Τίποτε δεν έκανε. Αρνήθηκε να παραλάβει και αυτός τον φάκελο με τα καινούργια στοιχεία που διαθέτει ο δικηγόρος, και κατά τη γνώμη του, είναι ικανά να αποτελέσουν την αφορμή για να ανοίξει εκ νέου το σκάνδαλο των υποκλοπών. Χωρίς να ρίξει ούτε μια ματιά. Λίγες ώρες αργότερα, γινόταν γνωστό, ότι ο κύριος Τζαβέλλας εξέδωσε απόφαση με την οποία θέτει στο αρχείο την υπόθεση.

Υπάρχει ακόμη κανείς που να το σκέφτεται έστω, να στοιχηματίσει μαζί μου; Φαντάζομαι πως όχι. Η τράπουλα είναι σημαδεμένη, από όλες τις πάντες…

Στο μεταξύ, καθόλου άσχετο με τις εξελίξεις, να αναφέρω ότι με το που έγινε γνωστό ότι την αίτηση εξαίρεσης Τζαβέλλα θα την αναλάβει ο κύριος Μπακέλας, έλαβα μήνυμα στο κινητό «αυτός θα είναι ο επόμενος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου»!

Δεν αμφιβάλλω, αλλά ας το έχουν υπ’ όψιν τους οι «έξι» που προτίθενται να καταθέσουν μηνύσεις όταν αποχωρήσει ο Τζαβέλλας από τον Αρειο Πάγο. Κουβά θα πάνε και αυτές, με Μπακέλα εισαγγελέα…

Το «στρογγυλό τραπέζι» του Παππά

Στον ΣΥΡΙΖΑ πια, έχουν ξεφύγει εντελώς τα πράγματα. Δηλαδή σε λίγο θα αρχίσει να δαγκώνει ο ένας τον άλλο, στη μάχη επιρροής που γίνεται. Χθες βγήκε στο ΟΡΕΝ ο Νικόλας ο Παππάς, και αφού μας έδωσε την ωραία είδηση, γιατί πραγματικά είχαμε… μεγάλη ανησυχία, ότι τις επόμενες ώρες ο Σωκράτης (Φάμελλος) θα σηκώσει το τηλέφωνο και θα καλέσει τον εξ εφέδρων πρόεδρο Αλέξη να μιλήσουν (τι να πουν άραγε; Μάλλον τι άλλο να πει ο Φάμελλος, παρά το «πρόεδρε, πες μου πότε θα έρθω να φτιάξω βαλίτσα»), έθεσε στο πανελλήνιο σημαντική πρόταση: να γίνει τώρα ένα «στρογγυλό τραπέζι» με τη συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και των Σωκράτη Φάμελλου, Λούκας Κατσέλη, Νίκου Κοτζιά και Πέτρου Κόκκαλη, προκειμένου να συζητήσουν τη συγκρότηση προοδευτικού μετώπου. Ο Νικόλας, που όπως όλα δείχνουν θα μείνει πίσω, μαζί με τον Πολάκη να φυλάει τα έρημα της Κουμουνδούρου, καθότι αποκλείεται να τον πάρει στο κόμμα ο Τσίπρας, στην πραγματικότητα τι κάνει; Γκριζάρει το αφήγημα του πρώην πρωθυπουργού περί ανασυγκρότησης της προοδευτικής παράταξης. Γνωρίζοντας ότι ο εξ εφέδρων πρόεδρος δεν πρόκειται να καθίσει σε κανένα τραπέζι, με κανέναν από όλους αυτούς, σου λέει, έτσι είσαι; Κάτσε να αφήσω εγώ υπονοούμενα ότι εσύ σαμποτάρεις τη συνεργασία γιατί θέλεις να είσαι αρχηγός για την πάρτη σου…

Νικόλας, κλασικός…