Αφρικανική σκόνη αναμένεται να καλύψει και πάλι μεγάλο μέρος της χώρας από το Σάββατο 16 Μαΐου 2026, ενώ παράλληλα προβλέπονται βροχές σε αρκετές περιοχές έως και την Τρίτη 19 Μαΐου.

Σύμφωνα με το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία που επικρατεί και συνδέεται με τη γρήγορη διέλευση ενός βαρομετρικού χαμηλού θα προκαλέσει μεταφορά σκόνης από την Αφρική προς τη χώρα μας. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι ο καιρός θα έχει διπλό πρόσωπο, με βροχοπτώσεις στα βόρεια και αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης στα νότια.

Οι συγκεντρώσεις της σκόνης το Σάββατο θα αυξηθούν αρχικά στα δυτικά και στη συνέχεια θα επεκταθούν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Από το απόγευμα, το φαινόμενο θα περιοριστεί στα νότια και ανατολικά, ενώ μέχρι τις πρώτες ώρες της Κυριακής αναμένεται σημαντική μείωση και σε αυτές τις περιοχές.

Όπως παρουσιάζεται στις εικόνες του meteo.gr, οι προβλεπόμενες συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικής σκόνης κοντά στο έδαφος διαφέρουν μεταξύ πρωινού και βραδινού του Σαββάτου, αποτυπώνοντας την εξέλιξη του φαινομένου.

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

Βροχές από αύριο έως και την Τρίτη προβλέπει, με ανάρτησή του, ο διευθυντής της ΕΜΥ Θοδωρής Κολυδάς. Όπως αναφέρει, οι βροχοπτώσεις θα εκδηλωθούν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, με έμφαση στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο.

«Δύο κύριες διαταραχές θα μας επηρεάσουν στα 500 hPa. Η πρώτη το Σάββατο και η δεύτερη την ερχόμενη Τρίτη. Αυτό μεταφράζεται σε αυξημένο υετό το Σάββατο, κυρίως στα δυτικά της χώρας μας. Ακολουθεί μετά βελτίωση και νέες πάλι βροχοπτώσεις από την Τρίτη», εξηγεί ο Θοδωρής Κολυδάς και επισημαίνει:

«Από πλευράς θερμής μεταφοράς, δεν διαφαίνεται κάτι σημαντικό. Περνά πολύ νότια από τη χώρα μας μια θερμή αέρια μάζα, αλλά δεν μας επηρεάζει σημαντικά. Σε γενικές γραμμές θα βρισκόμαστε σε επίπεδα λίγο κάτω από τα κανονικά».

«Επισημαίνουμε απλώς τώρα ότι χρειάζεται προσοχή το Σάββατο στη δυτική Ελλάδα, κυρίως σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά και δυτική Πελοπόννησο. Η προσοχή μας στρέφεται και την ερχόμενη Τρίτη στα βορειοδυτικά. Κλείνουμε με τη σημείωση ότι οι θερμοκρασίες θα είναι καλές. Οι άνεμοι, σε γενικές γραμμές, δεν φαίνεται να ξεπερνούν τα 5 με 6 μποφόρ», τονίζει.

Ιδιαίτερα αυξημένες συγκεντρώσεις αναμένονται στα δυτικά τμήματα της Κρήτης κατά τις βραδινές ώρες του Σαββάτου, σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα.

Η πρόγνωση της Χριστίνας Ρήγου

Το Σάββατο αναμένεται σταδιακά οι βροχές να επηρεάσουν αρκετές περιοχές, αποτελώντας ένα πρόσκαιρο πέρασμα φαινομένων, καθώς μέχρι το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση, σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου του Mega Χριστίνας Ρήγου.

Όσο πλησιάζουμε προς το μεσημέρι, αυξημένη συννεφιά και βροχές προβλέπονται πρώτα στα δυτικά και γρήγορα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και στο βόρειο Αιγαίο. Καταιγίδες θα σημειωθούν στο βόρειο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη Μακεδονία.

Στα νότια, οι βροχές θα είναι μικρότερης διάρκειας, ωστόσο λόγω της αφρικανικής σκόνης που θα βρίσκεται σε μέτρια ένταση σε Κρήτη και Πελοπόννησο, θα είναι λασποβροχές. Μέχρι το βράδυ ο καιρός θα έχει βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές.

Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο το μεσημέρι και θα κυμανθεί κοντά στους 23-25 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά θα φτάσει τους 28-29 βαθμούς Κελσίου και στην Κρήτη τοπικά τους 30.

Οι άνεμοι θα είναι νότιοι στα πελάγη 4-6 μποφόρ και σταδιακά στο Ιόνιο από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς. Στο βόρειο Αιγαίο θα ενισχυθούν το βράδυ πρόσκαιρα έως τα 7 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις και σύντομες τοπικές βροχές το μεσημέρι, από τα νότια προς τα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς, με νοτιάδες 3-5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές από το μεσημέρι και στη συνέχεια σποραδικές καταιγίδες το απόγευμα, με βελτίωση μέχρι το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και το μεσημέρι πρόσκαιρα έως 6, για να εξασθενήσουν αργότερα.