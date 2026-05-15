Η τουρκική εφημερίδα Milliyet επαναφέρει στο προσκήνιο ένα απρόσμενο πολιτιστικό ζήτημα, υποστηρίζοντας ότι οι Έλληνες επιχειρούν να «κλέψουν» από τους Τούρκους το ζεϊμπέκικο. Το θέμα παρουσιάστηκε με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα, το οποίο δίνει νέα διάσταση στις ήδη ευαίσθητες ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Με «χτύπημα» στην πρώτη σελίδα, η Milliyet θέτει το ερώτημα: «Το ζεϊμπέκικο είναι ελληνικός ή τούρκικος χορός;». Η εφημερίδα παρουσιάζει το θέμα ως πολιτιστική διαμάχη, κατηγορώντας την Ελλάδα για προσπάθεια οικειοποίησης ενός παραδοσιακού τουρκικού χορού.

Όπως μετέδωσε σήμερα το πρωί στον ΣΚΑΪ ο δημοσιογράφος Μανώλης Κωστίδης, η υπόθεση αντιμετωπίζεται στην Τουρκία με ειρωνικό τόνο, ωστόσο προστίθεται στη μακρά λίστα των ελληνοτουρκικών διαφορών. Ο ίδιος σχολίασε ότι πρόκειται για ένα νέο, μάλλον απροσδόκητο, πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στις δύο χώρες.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Κωστίδη, στις τουρκικές τηλεοπτικές σειρές οι ηθοποιοί χορεύουν το δικό τους είδος «ζεϊμπέκ», το οποίο διαφέρει αισθητά από το ελληνικό, όπως αποτυπώνεται στις ταινίες και τις παραστάσεις της χώρας μας. Παρά τις ομοιότητες στην ονομασία, οι κινήσεις και ο ρυθμός φαίνεται να έχουν διαφορετική καταγωγή και ύφος.

Ο δημοσιογράφος πρόσθεσε ότι η συζήτηση για την πολιτιστική κληρονομιά της Τουρκίας έχει αναζωπυρωθεί, με την Milliyet να επιχειρεί να εντάξει το ζεϊμπέκικο στη λίστα των «διαφιλονικούμενων» στοιχείων, όπως είχε συμβεί στο παρελθόν με τον μπακλαβά και το γιαούρτι.

Τέλος, ο Κωστίδης υπενθύμισε ότι η ίδια εφημερίδα είχε αναφερθεί στο παρελθόν και στο νομοσχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας». «Μακάρι να επιστρέψουμε σε αυτές τις διαφορές», σχολίασε χαρακτηριστικά, υπονοώντας πως τέτοιου είδους πολιτιστικές αντιπαραθέσεις είναι προτιμότερες από τις γεωπολιτικές εντάσεις.