Ροντινέι εσύ, σούπερ σταρ για τον Ολυμπιακό των playoffs. Και αν οι Ερυθρόλευκοι καταφέρουν το βράδυ της Κυριακής να διατηρηθούν στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, ολοκληρώνοντας τη Super League διαδρομή τους;

Δεν θα πρέπει να αμφιβάλλει κανείς για τον άνθρωπο που μπόρεσε να «φυλάξει» το τελευταίο οχυρό της σεζόν: ένα εισιτήριο για τους προκριματικούς του επόμενου Champions League. O 34χρονος βραζιλιάνος υπαρχηγός είναι η αιτία. Εκείνος που θα έχει να το λέει πως σε φόντο ερυθρόλευκο το έκανε και αυτό. Να μετρά τρία γκολ σε μια σειρά τεσσάρων συνεχόμενων ντέρμπι.

Εχει 7 βαθμούς ο Ολυμπιακός στα playoffs, από τις δύο νίκες με τον Παναθηναϊκό και την εντός έδρας ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ. Σκόραρε και στα τρία ο Ροντινέι επιβεβαιώνοντας πως είναι από εκείνη τη «μαγιά» ποδοσφαιριστών που μπορείς απλά να τους εμπιστεύεσαι για τα πάντα

. Ακόμη και για δουλειές των… άλλων. Είχε οκτώ γκολ σε 148 συμμετοχές με την Ερυθρόλευκη στα τρία χρόνια και κάτι της καριέρας του στο μεγάλο λιμάνι. Εχει τρία στα τελευταία πέντε, δύο παραπάνω από την υπόλοιπη ομάδα μαζί. Ντυμένος… Αγιούμπ Ελ Κααμπί ο Βραζιλιάνος; Οχι. Εναρμονισμένος με την πραγματικότητα. Και με την υποχρέωση να κλείσει η ομάδα του τη σεζόν κερδίζοντας έστω το μίνιμουμ μιας καλύτερης αφετηρίας…

Τι έκανε ο Μεντιλίμπαρ με τον Ροντινέι έπειτα από την ήττα της πρεμιέρας στα playoffs; Του άλλαξε θέση. Τον εμπιστεύτηκε σε ρόλο δεξιού εξτρέμ, θωρακίζοντας ανασταλτικά την πτέρυγα με τον Κοστίνια. Εστειλε στον αριστερό διάδρομο τον Ζέλσον Μαρτίνς, εκτός 11άδας τον Ντανιέλ Ποντένσε και εμπιστεύθηκε μια ιδέα απευθείας από τη σεζόν 2024-25 εκεί που ο Βραζιλιάνος αλλά και ο Τσικίνιο επιστρατεύτηκαν συχνά-πυκνά με αποστολές στις πτέρυγες.

Με μια επισήμανση όμως. Μπορεί όλοι οι υπόλοιποι να έχουμε κατά νου ότι μια τέτοια επιλογή είναι… out of the box, o Βάσκος όμως έχει εντελώς διαφορετική άποψη. Την εξέφρασε μάλιστα δημόσια προχθές στο φινάλε της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό. «Αυτή είναι η θέση του, δεν είναι δεξί μπακ, είναι εξτρέμ. Μπορεί να νομίζει πως είναι μπακ, αλλά δεν είναι. Μπαίνει στις φάσεις, τρέχει, κάνει τις καλύτερες σέντρες, επίσης δεν βοηθάει στην άμυνα, επομένως είναι εξτρέμ» είπε για τον 34χρονο Βραζιλιάνο.

Και εδώ είναι που το πράγμα αποκτά ενδιαφέρον. Γιατί ο Μέντι όλα τα παραπάνω δεν τα υποστήριξε επηρεασμένος από την τελευταία εικόνα. Σε όποια κουβέντα έχει κάνει ως τώρα με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού για την επόμενη σεζόν, αυτό ακριβώς έχει υποστηρίξει.

Οτι εάν και εφόσον ο επόμενος σχεδιασμός θα πρέπει να λογαριάζει τον Ροντινέι ως δεξί εξτρέμ και όχι ως μπακ. Οτι θα πρέπει να είναι μόνιμη η μετακίνησή του στη ζώνη των wingers. Εξού και μια από τις μεταγραφικές ανάγκες που κατά την άποψή του υπάρχει για την επόμενη ερυθρόλευκη version αφορά τη θέση του δεξιού μπακ. Ενας επιθετικογενής ακραίος αμυντικός που θα μπορεί να συνδράμει ουσιαστικά στον επιθετικό πλάτης της ομάδας κ.λπ.

Γιατί ο Μεντιλίμπαρ όμως εκτιμά σε τόσο μεγάλο βαθμό τις επιθετικές ικανότητες του Βραζιλιάνου; Μια εύκολη σκέψη είναι τα… χρόνια που περνάνε. Ο τρόπος που αξιοποιείς τέτοιους ποδοσφαιριστές περιορίζοντας τον χώρο ή ενισχύοντάς τους με κάποιον που μπορεί να τους βοηθήσει αμυντικά.

Ο 65χρονος προπονητής όμως στέκεται αλλού. Στην ικανότητα που έχει ο Ροντινέι να «βάζει» την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή. Είτε στατικά. Είτε από συνεργασίες. Είτε χρησιμοποιώντας το πλάτος του γηπέδου. Είτε συγκλίνοντας.

Ο Βραζιλιάνος τροφοδοτεί τους συμπαίκτες του με αξιοπρόσεκτη συνέπεια. Και όσοι έχουν κατά νου το προχθεσινό παιχνίδι ίσως θυμούνται πως ο Ροντινέι δεν σκόραρε μόνο ακολουθώντας σε μια επίθεση. Εφτιαξε δύο καθαρές φάσεις γκολ σημαδεύοντας στο δεύτερο δοκάρι, μια τον Μεντί Ταρέμι και μια τον Ζέλσον Μαρτίνς: σε επτά λεπτά (60′ 67′) δύο φάσεις για το 2-0 που θα καθάριζε μια ώρα αρχύτερα την μπουγάδα.

Απαραίτητη σημείωση; Η σεζόν δεν τελείωσε. Και δεν είναι ώρα ούτε για την κουβέντα του απολογισμού. Ούτε φυσικά για τους άξονες δημιουργίας της επόμενης ομάδας. Ολα αυτά από… Δευτέρα. Ο Ολυμπιακός την Κυριακή πηγαίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια να σταθεί απέναντι στην ΑΕΚ που έχει φιέστα τίτλου και που φυσικά θέλει να την ευχαριστηθεί με νίκη.

Ετσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα; Αν ο ΠΑΟΚ νικήσει τον Παναθηναϊκό στην κεκλεισμένη των θυρών Λεωφόρο, θέλει νίκη και ο Ολυμπιακός για να βγει δεύτερος. Αν ο ΠΑΟΚ φέρει ισοπαλία ή χάσει, οι Ερυθρόλευκοι είναι ήδη στη 2η θέση του πίνακα. Αυτό όμως δεν αλλάζει το σενάριο. Για να κάνουν τη δουλειά τους οι Πειραιώτες πρέπει να νικήσουν στη Νέα Φιλαδέλφεια την Κυριακή.