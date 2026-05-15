Σήμερα ξεκινάει το Συνέδριο της ΝΔ κι εκπλήξεις δεν αναμένονται. Ούτως ή άλλως, τα κομματικά συνέδρια σπανίως προσφέρονται για εκπλήξεις, ακόμη λιγότερο τα συνέδρια της ΝΔ.

Είναι συνήθως πανηγυριώτικες εκδηλώσεις που ανεβάζουν τον ενθουσιασμό, ενδεχομένως τη συσπείρωση και όλοι περνούν καλά. Δεν θα πάει ο άλλος να τσακωθεί μερικούς μήνες πριν από τις εκλογές.

Διότι ούτως ή άλλως το συνέδριο αποτελεί το προεκλογικό εναρκτήριο λάκτισμα της ΝΔ. Από εδώ και πέρα, η κυβέρνηση θα έχει μπει στο τέταρτο έτος της θητείας της, τα περιθώρια εξαντλούνται και οι κάλπες ανατέλλουν στον ορίζοντα.

Θα δώσει ο Μητσοτάκης χρησμό για τον χρόνο των εκλογών; Δεν το πολυπιστεύω. Θεωρητικά παραμένουμε κάπου ανάμεσα στο σενάριο της άνοιξης 2027 και το σενάριο του φθινόπωρου 2026. Διαλέγετε και παίρνετε.

Ούτως Ή άλλως, εκείνη που θα αποφασίσει είναι η οικονομία. Οι μαντεψιές λοιπόν είναι περιττές.

Είναι εξίσου προφανές ότι ο Μητσοτάκης δεν θα αποκαλύψει ποιον προτιμάει για αντίπαλο, αν προτιμάει κάποιον. Ακόμη περισσότερο που η συζήτηση στερείται κάθε λογικής.

Οσο κι αν τσακώνονται μεταξύ τους οι πασόκοι και οι τσιπραίοι, δεν είναι δουλειά του Μητσοτάκη να αποφασίσει και να ονοματίσει ποιον από τους δύο θέλει απέναντί του. Ασε που αν ήταν στο χέρι καθενός να διαλέγει τον αντίπαλο που τον βολεύει, τότε καλύτερα να το κλείσουμε το μαγαζί.

Ελπίζω δηλαδή οι αντίπαλοι να επιλέγονται από τους ψηφοφόρους και στην κάλπη. Και όχι προκαταβολικά από τους αντιπάλους τους.

Περιττός καβγάς, λοιπόν. Κι είμαι βέβαιος ότι ο Μητσοτάκης δεν θα ανακατευτεί διότι δεν έχει λόγο να το κάνει. Θα κάτσει πίσω να χαζεύει τον καβγά που ελπίζουμε να μη μας απογοητεύσει.

Διότι το βασικό πρόβλημα του Μητσοτάκη δεν είναι οι αντίπαλοι ή ο αντίπαλος. Είναι να εξηγήσει στον κόσμο γιατί επιδιώκει μια τρίτη θητεία.

Το επιχείρημα «διότι οι άλλοι θα τα κάνουν σαν τα μούτρα τους» δεν αρκεί. Και γι’ αυτό η απάντηση του Πρωθυπουργού έχει τη σημασία της.

Τα υπόλοιπα θα έχουν ξεχαστεί την επόμενη εβδομάδα. Οι δελφίνοι θα κάνουν την παρέλασή τους, οι παράγοντες το κομμάτι τους και οι σύνεδροι θα περάσουν ένα ωραίο τριήμερο.

Θα έχουμε ενδεχομένως την ευκαιρία να ξαναδούμε και να θυμηθούμε μερικούς υπουργούς των οποίων η παρουσία έχει σβηστεί από τη μνήμη μας.

Δεν έχω αμφιβολία ότι δουλεύουν σκληρά για την πατρίδα και την παράταξη.

Αλλά ούτε ένα γράμμα βρε αδελφέ; Ούτε ένα τηλεφώνημα;