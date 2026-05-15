Ολη η Ελλάδα, ψάχνει (ακόμα) για ένα εισιτήριο για το Final Four στο Αthens Telecom Center και όπως είναι φυσικό σε τέτοιες περιπτώσεις, παίκτες και προπονητές που οι ομάδες τους έχουν εξασφαλίσει θέση στη μεγάλη γιορτή, είναι ακόμα πιο περιζήτητοι σε φίλους και γνωστούς στην προσπάθεια εύρεσης ενός από τα «μαγικά χαρτάκια».

Ομως ο κόουτς Μπαρτζώκας, στην ερώτηση των «ΝΕΩΝ» για το αν θα κλείσει το κινητό του αυτές τις μέρες για να αποφύγει τέτοιες οχλήσεις – παραμονές του κρίσιμου ημιτελικού – ήταν κατηγορηματικός, χαμογελώντας.

«Οχι, δεν θα το κλείσω, δεν χρειάζεται να το κάνω γιατί ενημερώνω τώρα δημόσια ότι από εμένα εισιτήριο δεν βλέπετε!

Είμαι πολύ απρόσιτος στο να δώσω. Εχετε 0% πιθανότητες να βρείτε εισιτήριο από εμένα, γιατί άλλωστε δεν έχω. Πραγματικά δεν έχω πρόσβαση ούτως ή άλλως, οπότε ξεχάστε το» είπε ο έλληνας τεχνικός στο περιθώριο της media day της ομάδας ενόψει του μεγάλου ραντεβού με την εν ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε σε μια εβδομάδα από σήμερα, στον πρώτο ημιτελικό (18.00 – Novasports Prime).

«Η αλήθεια είναι ότι η Φενέρμπαχτσε είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης μέχρι να μην είναι. Και αφού λοιπόν είναι, πρέπει να την αντιμετωπίσουμε σαν μια ομάδα με μεγάλες δυνατότητες και με μεγάλο χαρακτήρα, γιατί προφανώς για να πάρεις την Euroleague πρέπει να έχεις χαρακτήρα. Το ότι είναι πρωταθλήτρια δεν μας αφαιρεί κάποια πίεση. Νομίζω όποιος ξέρει την ψυχοσύνθεση των παικτών του Ολυμπιακού, ξέρει ότι όλα αυτά δεν παίζουν κανένα ρόλο. Η πίεση στον Ολυμπιακό είναι δεδομένη.

Αλλά και σε όλες αυτές τις ομάδες αυτού του είδους, δηλαδή του μεγέθους» τόνισε ο τεχνικός των πρωταθλητών Ελλάδας για τον επικείμενο ημιτελικό ενώ δεν θα ανέφερε καν τον Παναθηναϊκό και τον αποκλεισμό του, εάν δεν του γινόταν ερώτηση. Οχι πάντως πως ασχολήθηκε ιδιαίτερα.

«Δεν έχει καμία σχέση, δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι και ποιος δεν είναι. Ενδιαφέρει προφανώς όλους αυτούς που αλληλοκάνουν πλάκα ο ένας στον άλλον, στα social media όπως θα δείτε κι εσείς. Εμείς ούτως ή άλλως με τη Φενέρμπαχτσε θα παίζαμε και με αυτήν θα παίξουμε. Το ποιος θα είναι μετά είναι κάτι τελείως δευτερεύον γιατί πρέπει να φτάσουμε πρώτα εκεί να παίξουμε. Οπότε δεν μας νοιάζει καθόλου μέσα σε αυτό το πράγμα».

Πέμπτη φορά σερί

Ο κόουτς μίλησε και για τις ερωτήσεις όπου οι απαντήσεις δίνουν πολλά… κλικ και τον ρωτήσαμε εάν θα ήθελε να ζήσει ένα Final Four από το παρελθόν χωρίς social media κ.λπ.

«Μακάρι ο αθλητισμός να ήταν αλλιώς. Εδώ πας και βλέπεις μια συναυλία και είναι όλοι με το κινητό. Δεν απολαμβάνουν τη στιγμή που ζουν. Αυτή είναι η κατάσταση που ζούμε. Ας προσπαθήσουμε όλοι να ζήσουμε και τις στιγμές. Γιατί το να τις αποτυπώνεις μόνο δεν λέει κάτι, καλό είναι να τις ζεις εκείνη τη στιγμή.

Πάντως η προετοιμασία μας δεν έχει social media coaching. Εγώ μίλησα στους παίκτες γιατί υπάρχουν τα αγωνιστικά πράγματα που πρέπει να κάνουμε και υπάρχουν και δύο-τρία άλλα, το πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση στο ξενοδοχείο με τις ομάδες, πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση με τα media, πόσο δεν θα μας επηρεάζει τι γράφεται δεξιά – αριστερά και όλα αυτά που είναι σημαντικά για ένα Final Four. Το 90% είναι το αγωνιστικό, αλλά υπάρχει και αυτό το 10% που πάντα είναι σημαντικό» τόνισε ο τεχνικός του Ολυμπιακού η ομάδα του οποίου είναι σε ένα ακόμα (5ο συνεχόμενο επί των ημερών του στη δεύτερη θητεία του) Final Four.

«Ξέρετε είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα για κάθε ομάδα να συμμετέχει στο Final Four. Είναι μια μεγάλη εμπειρία για τους αθλητές, για όλον τον οργανισμό, για τους προπονητές. Και έχει περάσει στη συνείδηση του κόσμου ότι ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως θα είναι συνέχεια εκεί, που δεν είναι αλήθεια αυτό.

Αρα είναι ένα σημαντικό επίτευγμα για την ομάδα μας το ότι καταφέρνουμε να είμαστε. Oι προσδοκίες που έχουμε δημιουργήσει οι ίδιοι για τους εαυτούς μας, για την ομάδα μας, μας βάζει πίεση. Πρέπει να πω την αλήθεια πως όλοι θα έλεγαν ότι είναι αποτυχία αν ο Ολυμπιακός δεν ήταν εκεί».