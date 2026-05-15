Ο Παναθηναϊκός δύο μέρες μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό του από τη Euroleague κόντρα στη Βαλένθια, καλείται να ανασυνταχθεί ενόψει του πρώτου προημιτελικού με τη Μύκονο στο Telekom Center για τον πρώτο αγώνα των playoffs της Stoiximan GBL.

Οι «πράσινοι» μπαίνουν στην post season από τη 2η θέση μετά από τρία χρόνια, ενώ η Μύκονος ως πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα κατάφερε να συνδυάσει την πρώτη παρουσία της σε αυτήν με τη συμμετοχή της στα playoffs.

Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης (15/5)

19:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Μύκονος ERT2