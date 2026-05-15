Τέλος στην αγωνία για 52χρονου Βρετανού τουρίστα, ο οποίος εντοπίστηκε τα ξημερώματα καλά στην υγεία του και σε κατάσταση… ευθυμίας, έπειτα από εκτεταμένες έρευνες των αστυνομικών αρχών και εθελοντικών ομάδων της Ρόδου.

Ο άνδρας, που είχε ταξιδέψει από το Μάντσεστερ για διακοπές στη Ρόδο, χάθηκε όταν –όπως ανέφερε στα μέλη της ομάδας ΕΠΟΜΕΑ που τον εντόπισαν– μπέρδεψε τα λεωφορεία. Αντί να κατευθυνθεί προς το Φαληράκι, κατέληξε στην αντίθετη πλευρά του νησιού, στην περιοχή της Ιξιάς.

Η επιχείρηση αναζήτησης ξεκίνησε το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας, όταν οι συγγενείς του ανησύχησαν επειδή δεν εμφανίστηκε στο ξενοδοχείο όπου επρόκειτο να διαμείνει. Παράλληλα, δεν στάθηκε δυνατό να τον εντοπίσει ούτε ο οδηγός που θα τον μετέφερε από το αεροδρόμιο στο κατάλυμά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 52χρονος είχε ξεχάσει το κινητό του τηλέφωνο μέσα στο αυτοκίνητο συγγενικού του προσώπου στην Αγγλία, γεγονός που έκανε αδύνατη κάθε επικοινωνία μαζί του και επιτάχυνε την κινητοποίηση των αρχών.