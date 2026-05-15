Παγκόσμια αγορά ομολόγων ολοκλήρωσε μια δύσκολη εβδομάδα την Παρασκευή, καθώς οι αυξανόμενες ενδείξεις οικονομικών επιπτώσεων από τον πόλεμο στο Ιράν οδηγούν τους επενδυτές να εκτιμούν ότι τα επιτόκια θα αυξηθούν ταχύτερα του αναμενομένου, με συνέπεια να επιβαρυνθεί η ανάπτυξη.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων (U.S. Treasuries) έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου έτους, καθώς οι αγορές προεξοφλούν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve) ενδέχεται να χρειαστεί να αυξήσει περαιτέρω τα επιτόκια για να συγκρατήσει τις πληθωριστικές πιέσεις που προκαλούνται από τις ενεργειακές αναταράξεις λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Άνοδος αποδόσεων στην Ευρώπη και την Ασία

Τα γερμανικά, ιταλικά και γαλλικά ομόλογα δέχθηκαν πιέσεις στις πρωινές συναλλαγές της Ευρώπης, ενώ οι αποδόσεις των ιαπωνικών ομολόγων σημείωσαν ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Η απόδοση του ιταλικού δεκαετούς ομολόγου αυξήθηκε κατά σχεδόν 9 μονάδες βάσης, φθάνοντας περίπου το 3,87%, με συνολική άνοδο 14 μονάδων για την εβδομάδα. Ταυτόχρονα, η απόδοση του γερμανικού Bund ανήλθε κατά 6 μονάδες βάσης, αγγίζοντας το 3,11%.

Πληθωρισμός και ενεργειακό σοκ

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό έδειξαν ότι καταναλωτές και επιχειρήσεις αρχίζουν να αντιμετωπίζουν έντονες αυξήσεις τιμών ως αποτέλεσμα του πολέμου, ο οποίος έχει οδηγήσει την τιμή του αργού πετρελαίου πάνω από 50%.

Οι αποδόσεις των διετών ομολόγων, που είναι πιο ευαίσθητες στις μεταβολές των προσδοκιών για πληθωρισμό και επιτόκια, κατέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο της εβδομάδας. Παράλληλα, αυξήθηκαν και οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων τίτλων, αντανακλώντας τις ανησυχίες των επενδυτών για τη διάρκεια των επιπτώσεων από το σοκ των τιμών.

Ανησυχίες για ελλείμματα και δημοσιονομικές πιέσεις

«Δεν είναι μόνο ο πληθωρισμός, αλλά και τα υψηλότερα ελλείμματα που πρέπει να αποτελέσουν επίκεντρο», δήλωσε ο στρατηγικός αναλυτής της Jefferies, Mohit Kumar.

«Είναι πιθανό να δούμε μια σειρά μέτρων στήριξης για επιδοτήσεις καυσίμων τους επόμενους μήνες», πρόσθεσε ο ίδιος.

Αναδιαμόρφωση στις καμπύλες αποδόσεων

Ο Kumar επισήμανε ότι αναμένει τάση steepening στις καμπύλες αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, δηλαδή αύξηση των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων τίτλων με ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με τους βραχυπρόθεσμους.

Η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου (US10YT=RR) διαμορφώθηκε στο 4,53%, αυξημένη κατά 7,3 μονάδες βάσης μέσα στην ημέρα, στα υψηλότερα επίπεδα από τον περασμένο Ιούνιο.

Πολιτική αστάθεια και πιέσεις στη Βρετανία

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι αποδόσεις των gilts κινήθηκαν έντονα ανοδικά αυτή την εβδομάδα, φθάνοντας σε υψηλά δεκαετιών. Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται καθώς αυξάνεται η πίεση προς τον Πρωθυπουργό Keir Starmer να παραιτηθεί, μετά τις σημαντικές απώλειες του Εργατικού Κόμματος στις τοπικές εκλογές και την εμφάνιση πιθανών διαδόχων στην ηγεσία του.

Με πληροφορίες από Reuters