Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εμφανίζεται να αναθεωρεί τη στάση της σχετικά με την επόμενη πιθανή αύξηση των επιτοκίων, παρότι η πρόεδρός της, Κριστίν Λαγκάρντ, είχε προειδοποιήσει τους επενδυτές ότι η νομισματική πολιτική κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Δύο εβδομάδες μετά τις δηλώσεις της, το ενδεχόμενο αύξησης τον Ιούνιο μοιάζει πλέον λιγότερο βέβαιο.

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ φαίνεται να επανεξετάζουν τις επιλογές τους, καθώς οι τιμές του πετρελαίου δεν έχουν εκτιναχθεί, ο πληθωρισμός δεν έχει δεχθεί ισχυρή επίδραση από το ενεργειακό κόστος και η οικονομία της ευρωζώνης παραμένει στάσιμη. Το Bloomberg μεταδίδει ότι οι προοπτικές για τον πληθωρισμό θα πρέπει να επιδεινωθούν σημαντικά ώστε να δικαιολογηθεί νέα νομισματική σύσφιγξη.

Η αλλαγή στάσης συνιστά στροφή 180 μοιρών από τη σαφή δήλωση της Λαγκάρντ μετά την τελευταία συνεδρίαση της ΕΚΤ, όταν είχε πει: «Ξέρω πού κατευθυνόμαστε». Η αβεβαιότητα γύρω από το Ιράν θεωρείται καθοριστικός παράγοντας, καθώς κρατά σε αναμονή και άλλες κεντρικές τράπεζες, με την ελπίδα ότι μια αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή θα αποτρέψει την ανάγκη για νέες αυξήσεις επιτοκίων.

«Μια αύξηση τον Ιούνιο παραμένει πιθανή και μπορεί να αποδειχθεί δικαιολογημένη, αλλά το ίδιο ισχύει και για τη διατήρηση των επιτοκίων», δήλωσε ο Στέφαν Γκερλάχ, επικεφαλής οικονομολόγος της EFG Bank. Κατά την άποψή του, αυτή η επιλογή «αξίζει πιο σοβαρή εξέταση από ό,τι επιτρέπει η τρέχουσα συναίνεση».

Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι η άνοδος του κόστους δανεισμού δεν είναι αναπόφευκτη. Οι έρευνες καταγράφουν ταχύτερο πληθωρισμό βραχυπρόθεσμα, όμως οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προσδοκίες παραμένουν σταθερές, ενώ οι αυξήσεις στους μισθούς φαίνεται να συγκρατούνται.

Οι συγκρατημένες φωνές

Ο επικεφαλής της φινλανδικής κεντρικής τράπεζας, Όλι Ρεν, δήλωσε ότι οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό είναι «σταθερές» και χαρακτήρισε τις εξελίξεις στους μισθούς «καθησυχαστικές». Αντίστοιχα, η Ίζαμπελ Σνάμπελ, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, σημείωσε ότι αυστηρότερη πολιτική θα χρειαστεί μόνο «εάν το σοκ των τιμών της ενέργειας επεκταθεί».

Το ΑΕΠ της ευρωζώνης κατέγραψε οριακή αύξηση το πρώτο τρίμηνο, ενώ ο τομέας των υπηρεσιών παρουσιάζει ύφεση. Η περαιτέρω αποδυνάμωση της οικονομίας θα μπορούσε να λειτουργήσει ως επιχείρημα υπέρ της μη αύξησης των επιτοκίων.

Ο απερχόμενος αντιπρόεδρος Λουίς ντε Γκίντος έχει καλέσει σε προσοχή, προειδοποιώντας ότι οι επιπτώσεις στην ανάπτυξη «θα γίνουν πολύ πιο ορατές τις επόμενες εβδομάδες». Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, έκανε λόγο για «πραγματικούς και δικαιολογημένους» φόβους ύφεσης, σύμφωνα με το Bloomberg.

«Ήδη παρατηρούμε κάποια αδυναμία στην οικονομία», δήλωσε ο Ανατόλι Ανένκοφ, ανώτερος οικονομολόγος της Societe Generale, προσθέτοντας πως αυτό θα περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις και θα μειώσει τον κίνδυνο δευτερογενών επιπτώσεων. «Η σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής δεν πρέπει, επομένως, να θεωρείται ακόμη δεδομένη».

Τα «γεράκια»

Παρά τις επιφυλάξεις, ορισμένοι θεωρούν ότι οι αυξήσεις είναι προ των πυλών. Οι επενδυτές ποντάρουν σε τρεις διαδοχικές αυξήσεις, ξεκινώντας από τον Ιούνιο, ενώ οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg προβλέπουν άνοδο κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο.

Οι εκτιμήσεις αυτές ενισχύονται από τις δηλώσεις «γερακιών» της ΕΚΤ, όπως του Γερμανού Χιοαχίμ Νάγκελ, του Αυστριακού Μάρτιν Κόχερ και του Σλοβάκου Πέτερ Καζίμιρ, που υποστηρίζουν ότι αύξηση των επιτοκίων μπορεί να αποφευχθεί μόνο αν υπάρξουν θετικές εξελίξεις στον πόλεμο.

«Οι πρόσφατες ανακοινώσεις της ΕΚΤ υποδηλώνουν ότι η αύξηση των επιτοκίων είναι είτε αναπόφευκτη είτε η προεπιλεγμένη επιλογή, εκτός αν υπάρξουν σημαντικές εκπλήξεις», δήλωσε ο Paul Hollingsworth της BNP Paribas. «Θα μπορούσαμε ακόμη και να δούμε μια συζήτηση για ένα μεγαλύτερο βήμα, αν υπάρξει περαιτέρω αύξηση στις τιμές της ενέργειας».

Το δίλημμα της ΕΚΤ

Μια πιο επιθετική αύξηση των επιτοκίων μοιάζει απίθανη, όπως αναγνώρισε και ο Νάγκελ. Ωστόσο, η ΕΚΤ βρίσκεται μπροστά σε ένα δύσκολο δίλημμα: να δράσει αποφασιστικά ρισκάροντας να χρειαστεί άμεση αναστροφή ή να περιμένει περισσότερο και να βρεθεί πίσω από τις εξελίξεις.

Η Λαγκάρντ αναγνωρίζει ότι στο παρελθόν η ΕΚΤ έχει υποπέσει και στα δύο λάθη. «Βρισκόμαστε συνεχώς διχασμένοι μεταξύ του κινδύνου να αντιδράσουμε πολύ γρήγορα και του κινδύνου να αντιδράσουμε πολύ αργά», δήλωσε πρόσφατα στην ισπανική τηλεόραση.

«Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι πιθανό να παραμείνει εξαιρετικά αβέβαιη για κάποιο χρονικό διάστημα», τόνισε η Katharine Neiss, επικεφαλής οικονομολόγος για την Ευρώπη στην PGIM. «Ως συνέπεια, η ΕΚΤ θα θελήσει να αποφύγει να περιοριστεί σε μια συγκεκριμένη πολιτική πορεία».