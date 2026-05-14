Το διάσημο αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Πρίνστον (Princeton) αλλάζει πολιτικές 133 ετών για να αντιμετωπίσει φαινόμενα χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης από φοιτητές του προκειμένου αυτοί να περάσουν γραπτές εξετάσεις ή να εκπονήσουν εργασίες.

Τη Δευτέρα το διδακτικό προσωπικού του Πανεπιστημίου ψήφισε να απαιτείται η επιτήρηση των φοιτητών σε όλες τις εξετάσεις που διενεργούνται με φυσική παρουσία. Με την κίνηση αυτή ουσιαστικά αναστρέφεται πολιτική που είχε τεθεί σε ισχύ το 1893, όταν το Πρίνστον είχε παρουσιάσει κώδικα τιμής με βάση τον οποίο οι φοιτητές μπορούσαν να δίνουν εξετάσεις χωρίς την παρουσία καθηγητών, δίνοντας το λόγο της τιμής τους ότι δεν θα αντιγράψουν.

Η αλλαγή στην πολιτική ήρθε μετά από αίτημα «σημαντικού αριθμού» προπτυχιακών φοιτητών και διδασκόντων, «δεδομένης της αντίληψής τους ότι η αντιγραφή στις εξετάσεις στην τάξη έχει γίνει ευρέως διαδεδομένη», σύμφωνα με επιστολή του Μάικλ Γκόρντιν, κοσμήτορα του κολεγίου του Πρίνστον, την οποία επικαλείται η Wall Street Journal. Οι μέρες που η δέσμευση των φοιτητών να μην αντιγράψουν ήταν αρκετή τώρα έχουν τελειώσει, κυρίως λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ).

Ανησυχία σε όλα τα Πανεπιστήμια

Η ΤΝ έχει κάνει πιο εύκολο για τους φοιτητές να βρουν απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων αλλά και πιο δύσκολο για το διδακτικό προσωπικό να διαπιστώσουν ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο. Οι φοιτητές είναι απρόθυμοι να αναφέρουν φαινόμενα αντιγραφών επειδή φοβούνται ότι θα βγουν τα ονόματά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι, όσοι κάνουν τέτοιες καταγγελίες προτιμούν την ανωνυμία –κάνοντας όμως πιο δύσκολη τη διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων από τις πανεπιστημιακές αρχές, αναφέρεται.

Ολίγη ιστορία

Το Princeton ήταν από τα λίγα αμερικανικά πανεπιστήμια που χρησιμοποιούσαν έναν κώδικα τιμής που επέτρεπε στους φοιτητές να δίνουν εξετάσεις χωρίς την παρουσία καθηγητή. Οι μαθητές θα εξακολουθούν να υποχρεούνται να βεβαιώσουν: «Ορκίζομαι στην τιμή του ότι δεν έχω παραβιάσει τον Κώδικα Τιμής κατά τη διάρκεια αυτής της εξέτασης».

Το 1876, κύριο άρθρο στη νεοσύστατη πανεπιστημιακή εφημερίδα του Πρίνστον, The Princetonian, έθετε επιχειρήματα κατά της χρήσης επιτηρητών για την παρακολούθηση των εξετάσεων. Η επιτήρηση ήταν «ένα μέσο κακής ηθικής εκπαίδευσης», ανέφερε ο συγγραφέας. «Αν φερθείτε στους φοιτητές ως υποτιθέμενα ανέντιμοι, κάποιοι θα γίνονταν τέτοιοι. Αν τους φερθείτε ως έντιμους, θα μάθουν να συμπεριφέρονται έντιμα».

Έτσι, προτάθηκε μια διαφορετική προσέγγιση: «Ας δώσει κάθε (φοιτητής) στο τέλος της εργασίας του μια υπόσχεση ότι ούτε έχει δώσει ούτε έχει λάβει βοήθεια, και ας ασχοληθούν οι καθηγητές και οι δάσκαλοι με κάποια καλύτερη δουλειά από το να παρακολουθούν» για αντιγραφές, αναφερόταν.

Η πρόταση αυτή τελικά ενσωματώθηκε στον αποκαλούμενο Κώδικα Τιμής του Πρίνστον, ο οποίος υιοθετήθηκε το 1893 και τροποποιήθηκε μόνο ελαφρώς στα επόμενα 133 χρόνια. Όταν οι φοιτητές δίνουν τις τελικές τους εξετάσεις, οι καθηγητές φεύγουν από την αίθουσα. Οι φοιτητές δίνουν υπόσχεση να μην αντιγράψουν. Αναμένεται από αυτούς να αναφέρουν όποιον το κάνει. Κάθε φοιτητής που κατηγορείται για ανάρμοστη συμπεριφορά παρουσιάζεται ενώπιον ενόρκων συμφοιτητών του.

Οι αλλαγές

Όπως σημειώνει το περιοδικό The Atlantic, αυτός ο Κώδικας Τιμής είχε καλή πορεία. Ο F. Scott Fitzgerald -ο οποίος εγγράφηκε στο Πρίνστον το 1913 αλλά δεν αποφοίτησε- έγραψε κάποτε ότι η παραβίασή του «απλά δεν σου περνάει από το μυαλό, όπως δεν θα σου περνούσε από το μυαλό να κλέψεις το πορτοφόλι του συγκάτοικου σου». Ο κώδικας επέζησε δύο παγκόσμιους πολέμους, τις αναταραχές της δεκαετίας του 1960, την απογοήτευση του Watergate, ακόμη και την εξέλιξη των μηχανών αναζήτησης στο διαδίκτυο.

Τελικά, αυτός ο Κώδικας Τιμής βρήκε σημαντικό αντίπαλο στην Τεχνητή Νοημοσύνη. «Αφού η άνοδος των απατών (αντιγραφών) που διευκολύνεται από την Τεχνητή Νοημοσύνη έγινε πολύ προφανής για να αγνοηθεί, το διδακτικό προσωπικό του Πρίνστον ψήφισε να ξεκινήσει ξανά την εποπτεία των εξετάσεων», με φυσική παρουσία. Τεχνικά, ο Κώδικας Τιμής εξακολουθεί να ισχύει. Οι φοιτητές θα εξακολουθούν να υπογράφουν μια δέσμευση ότι δεν έχουν αντιγράψει. Αλλά τώρα οι καθηγητές θα παρακολουθούν για να βεβαιωθούν ότι λένε την αλήθεια, σημειώνεται.