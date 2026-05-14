Η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ολυμπιακού ολοκλήρωσε με εντυπωσιακό τρόπο τη σεζόν 2025-26, κατακτώντας αήττητη το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής με το απόλυτο των νικών (14/14) και εξασφαλίζοντας την άνοδο στη Β’ κατηγορία.

Οι «ερυθρόλευκες» του Τάσου Φλέγγα κυριάρχησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, έχοντας μηδέν παθητικό και έναν ασύλληπτο απολογισμό 136-0 στη διαφορά τερμάτων, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά τους και θέτοντας τις βάσεις για μια δυναμική συνέχεια.

Μια από τις πρωταγωνίστριες του Ολυμπιακού, η Φαίδρα Λόγου μίλησε στο tanea.gr και χαρακτήρισε τη χρονιά που ολοκληρώθηκε μαγική. Η μεσοεπιθετικός της ομάδας του Πειραιά επισήμανε τον στόχο να φτάσουν την ομάδα εκεί που της αξίζει, δηλαδή στην Α΄εθνική κατηγορία. Ενώ, από παιδί είχε ως όνειρο να φορέσει τα χρώματα των «ερυθρόλευκων». Πως θα περιέγραφες με μια λέξη τη φετινή σεζόν?

«ΜΑΓΙΚΗ».

Περιμένατε από την αρχή να κάνετε μια τόσο κυριαρχική πορεία? Το 14/14 και το 136-0

παθητικό, μιλάει από μόνο του.

«Η αλήθεια είναι πως βλέποντας τις μεταγραφές που έγιναν και γνωρίζοντας τις δυνατότητες των περισσότερων συμπαικτριών μου, πίστευα από την αρχή ότι μπορούσαμε να κάνουμε μια πολύ δυνατή πορεία. Παρ’ όλα αυτά, αυτό που πετύχαμε ξεπέρασε ακόμα και τις δικές μας προσδοκίες. Τα στατιστικά πραγματικά μιλούν από μόνα τους».

Πόσο εύκολο η δύσκολο ήταν να «χτιστεί» μια ομάδα από την αρχή σε τόσο λίγο χρονικό

διάστημα?

«Σίγουρα κάθε αρχή έχει δυσκολίες και χρειάζεται χρόνος για να «δεθεί» μια ομάδα. Όμως όταν υπάρχει διάθεση από όλες τις πλευρές, σωστή νοοτροπία και καλό κλίμα μεταξύ των παικτριών, όλα γίνονται πιο εύκολα μέρα με τη μέρα».

Υπήρχε κάποια στιγμή που δοκιμάστηκε η ομάδα ψυχολογικά, μέσα στη σεζόν?

«Πέρα από κάποιους τραυματισμούς, θεωρώ πως δεν υπήρξε κάποια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για την ομάδα. Βοήθησε πολύ το εξαιρετικό κλίμα που είχαμε μεταξύ μας από την αρχή της χρονιάς και αυτό μας κράτησε δυνατές σε όλη τη διάρκεια της σεζόν».

Πίστευες από τη στιγμή που ξεκίνησες να ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο ότι κάποια μέρα

θα καταφέρεις να παίξεις στον Ολυμπιακό?

«Σαν Ολυμπιακός από παιδάκι, πάντα είχα το όνειρο να παίξω στην ομάδα της καρδιάς μου, όμως ειλικρινά δεν περίμενα ποτέ ότι θα ερχόταν αυτή η στιγμή».

Τι σημαίνει για εσένα να φοράς τη φανέλα του Ολυμπιακού? Ακόμα και στη Γ εθνική

υπάρχει το «βάρος» το καθημερινό?

«Είναι ένα συναίσθημα που δύσκολα περιγράφεται με λέξεις. Νιώθω περηφάνια, τιμή και μεγάλη ευθύνη κάθε φορά που φοράω αυτή τη φανέλα. Το «βάρος» του Ολυμπιακού υπάρχει πάντα, ανεξάρτητα από την κατηγορία, γιατί μιλάμε για τον μεγαλύτερο σύλλογο στην Ελλάδα».

Ποια ήταν η πιο δυνατή προσωπική σου στιγμή φέτος? Κάποιο γκολ η παιχνίδι που σου

έχει μείνει?

«Η πιο δυνατή μου στιγμή είναι η μέρα της επιστροφής μετά από τον τραυματισμό μου. Ήταν μια δύσκολη περίοδος αλλά η στήριξη που είχα τόσο από το τεχνικό επιτελείο όσο και από τις συμπαίκτριες μου με βοήθησε να επιστρέψω πιο δυνατή από ποτέ».

Πως κρατάς το κίνητρο όταν κερδίζεις συνεχώς με τόσο μεγάλα σκορ. Υπήρχε αυτός ο

φόβος χαλάρωσης κάποια στιγμή?

«Όταν φοράς τη φανέλα του Ολυμπιακού, πρέπει σε κάθε παιχνίδι να δίνεις το 100%, ανεξάρτητα από το σκορ ή τον αντίπαλο. Προσπαθούσαμε πάντα να μένουμε σοβαρές και συγκεντρωμένες, γιατί αυτή είναι η νοοτροπία που πρέπει να έχει μια μεγάλη ομάδα. Δεν αφήσαμε ποτέ τον εαυτό μας να χαλαρώσει».

Ποιοι είναι οι στόχοι για τη νέα χρονιά?

«Ο στόχος είναι να συνεχίσουμε να δουλεύουμε καθημερινά, να βελτιωνόμαστε συνεχώς και να πετύχουμε ακόμα περισσότερα σαν ομάδα. Θέλουμε να πάμε τον Ολυμπιακό εκεί που ανήκει, στα μεγάλα σαλόνια της Α Εθνικής».

Πιστεύεις ότι αυτή η ομάδα μπορεί να φτάσει μέχρι την κορυφή του ελληνικού

ποδοσφαίρου γυναικών;

«Με την σωστή δουλειά που γίνεται και έχοντας τους κατάλληλους ανθρώπους που τρέχουν καθημερινά για την ομάδα, μας δίνουν τα απαραίτητα εφόδια για να πιστεύουμε ότι ο Ολυμπιακός θα φτάσει στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου γυναικών. Άλλωστε η νοοτροπία αυτού του συλλόγου είναι να βρίσκεται πάντα στην κορυφή».

Τι θα ήθελες να πεις στον κόσμο του Ολυμπιακού ενόψει της νέας χρονιάς?

«Θέλω να τους ευχαριστήσω για τη στήριξη και την αγάπη που μας δείχνουν. Υπόσχομαι πως θα συνεχίσουμε να δίνουμε τα πάντα μέσα στο γήπεδο για να τους κάνουμε περήφανους. Εύχομαι να είναι δίπλα μας και την νέα σεζόν και να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί στο τέλος την άνοδο στην Β εθνική».

Αν έπρεπε να κρατήσεις μια εικόνα από όλη τη χρονιά, ποια θα ήταν?

«Θα κρατούσα τη στιγμή που πανηγυρίζαμε όλες μαζί μετά τα παιχνίδια. Αυτή η ομάδα έγινε πραγματικά μια οικογένεια και αυτό είναι κάτι που θα θυμάμαι πάντα».