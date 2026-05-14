Απίθανα πράγματα μας περιμένουν στο Half Time Show του τελικού του Μουντιάλ 2026, με ένα ανεπανάληπτο cast καλλιτεχνών.

Μία ιδέα του Κρις Μάρτιν των Coldplay, μία σύμφωνη γνώμη θρυλικών καλλιτεχνών και εγένετο ένα απίθανο Half Time Show ενόψει του τελικού του επερχόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Στις 19 Ιουλίου θα διεξαχθεί ο τελευταίος αγώνας του ιστορικού Μουντιάλ, που περιλαμβάνει περισσότερες ομάδες από ποτέ.

Madonna, Shakira and BTS will co-headline the first-ever FIFA World Cup™ Final Halftime Show at the New York New Jersey Stadium on July 19. Curated by Coldplay’s Chris Martin and produced by Global Citizen, the show will raise funds for the FIFA Global Citizen Education Fund,… pic.twitter.com/H2c2mc9q0b — Coldplay (@coldplay) May 14, 2026

Λόγω της χώρας και τις… ανέσεις του προέδρου της ΦΙΦΑ, Τζιάνι Ινφαντίνο, όλα θα είναι διαφορετικά. Έτσι και το ημίχρονο του τελικού, το οποίο αντί για τα καθιερωμένα 15 λεπτά, θα διαρκέσει κάτι παραπάνω από 20′, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις.

Ενορχηστρωτής ο Μάρτιν λοιπόν, που μαζί με παραγωγή της Global Citizen, κατάφεραν και έπεισαν ώστε να ανέβουν στη σκηνή παγκόσμιοι σταρ, όπως η Μαντόνα, η Σακίρα και το συγκρότημα BTS.

Αυτά θα είναι τα τρία καυτά ονόματα που θα ξεσηκώσουν το πλήθος στο ημίχρονο ενός πολλά υποσχόμενου τελικού, που θα είναι διαφορετικός από κάθε άποψη. Στα πρότυπα του NFL, ένα Half Time Show που δεν θα έχει προηγούμενο. Το περιμένουμε πως και πως..