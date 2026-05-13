Λιγότερο από έναν μήνα πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ο Κάρλο Αντσελότι έστειλε το δικό του μήνυμα προς τη Βραζιλία, τονίζοντας πως το μεγάλο πρόβλημα της «Σελεσάο» δεν είναι η έλλειψη ταλέντου, αλλά η υπερβολική πίεση που κουβαλούν οι ποδοσφαιριστές της.

Σε συνέντευξή του στο Reuters από τα γραφεία της Βραζιλιάνικης Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ο Ιταλός τεχνικός στάθηκε κυρίως στο ψυχολογικό κομμάτι, εξηγώντας πως οι Βραζιλιάνοι παίκτες συχνά χάνουν τη φυσική τους δημιουργικότητα λόγω του άγχους.

«Αυτό που παρατήρησα φέτος είναι πως υπάρχει τεράστια πίεση πάνω στους παίκτες. Και πολλές φορές οι ίδιοι πιέζουν υπερβολικά τον εαυτό τους. Η ανησυχία αρχίζει να υπερνικά τη χαρά, την ενέργεια και τη δημιουργικότητα που χαρακτηρίζουν το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αντσελότι ξεκαθάρισε πως δεν θέλει να αλλάξει την ποδοσφαιρική ταυτότητα της Βραζιλίας, αλλά να τη «δέσει» με καλύτερη οργάνωση και μεγαλύτερη πειθαρχία, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

«Οι Βραζιλιάνοι δεν πρέπει να χάσουν ποτέ τη χαρά και τη δημιουργικότητά τους. Αυτή είναι η μεγαλύτερη δύναμή τους. Όμως σήμερα χρειάζεται και οργάνωση, δέσμευση και σωστή νοοτροπία. Το ταλέντο από μόνο του δεν αρκεί», τόνισε.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως την πιο καθαρή εικόνα για το πώς θέλει να βλέπει τη Βραζιλία την πήρε μακριά από τα γήπεδα και συγκεκριμένα στο Καρναβάλι του Ρίο.

«Ήταν το πρώτο μου Καρναβάλι εδώ και είδα απίστευτη χαρά, ενέργεια και αφοσίωση. Όλοι χόρευαν μέχρι το πρωί, αλλά ταυτόχρονα όλα λειτουργούσαν άψογα οργανωμένα. Αυτό θέλω να μεταφέρω και στην Εθνική ομάδα: Χαρά, ενέργεια, οργάνωση και δέσμευση», είπε.

Παράλληλα, ο πολύπειρος προπονητής απέρριψε την άποψη πως η Βραζιλία έχει χάσει την αίγλη της στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, υπογραμμίζοντας πως συνεχίζει να παράγει περισσότερο ταλέντο από οποιαδήποτε άλλη χώρα.

«Η Βραζιλία έχει κάτι μοναδικό και πάντα θα έχει. Το ταλέντο της δεν χάθηκε ποτέ. Απλώς σήμερα χρειάζεται να το στηρίξει με σωστή οργάνωση. Την οργάνωση μπορείς να τη διδάξεις. Το ταλέντο όχι», σημείωσε.

Κλείνοντας, ο Αντσελότι ξεκαθάρισε πως δεν θεωρεί ότι υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 και εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις πιθανότητες της Βραζιλίας.

«Δεν υπάρχει τέλεια ομάδα αυτή τη στιγμή. Πιστεύω πως το Παγκόσμιο Κύπελλο θα το κερδίσει η πιο ανθεκτική ομάδα. Και αν η Βραζιλία θέλει να ξαναβρεί τη θέση της στην κορυφή, υπάρχει μόνο ένας τρόπος: να κατακτήσει ξανά το Μουντιάλ», κατέληξε.