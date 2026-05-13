Σε τροχιά αναβάθμισης μπαίνει το Δημοτικό Στάδιο της Καλαμάτας, καθώς η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου ενέκρινε τον ανάδοχο που θα αναλάβει το μεγάλο έργο εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων.

Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων θα φτάσει τα 1,73 εκατομμύρια ευρώ, με στόχο το γήπεδο να καλύπτει όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές για τη συμμετοχή της ομάδας στη Super League.

Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα, ενώ ήδη το προηγούμενο διάστημα είχαν πραγματοποιηθεί ορισμένες βελτιωτικές κινήσεις στο Δημοτικό Στάδιο, ώστε να κερδηθεί πολύτιμος χρόνος ενόψει της έναρξης των βασικών έργων.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η εταιρεία που ανέλαβε το project θα έχει περιθώριο τεσσάρων μηνών για την ολοκλήρωσή του.

Αυτό σημαίνει πως η Καλαμάτα θα αναγκαστεί να δώσει τα πρώτα παιχνίδια της νέας σεζόν στην Αθήνα ή στην Τρίπολη, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο γήπεδο της Παραλίας.

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου

«Στην έγκριση του οριστικού αναδόχου για το έργο «Λειτουργική Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας», συνολικού προϋπολογισμού 1.733.400 ευρώ, προχώρησε η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου, ανοίγοντας πλέον τον δρόμο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και την έναρξη των εργασιών.

Το έργο περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του σταδίου, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας, της ασφάλειας και της συνολικής εικόνας της αθλητικής υποδομής, η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς για την Καλαμάτα και συνολικά τη Μεσσηνία.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια των πρωτοβουλιών που υλοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου για την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων και ποιοτικών χώρων άθλησης για αθλητές, σωματεία και πολίτες.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες υπεγράφη, στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη, η σύμβαση για την υλοποίηση του υποέργου «Προμήθεια και Εγκατάσταση Λειτουργικού Εξοπλισμού», στο πλαίσιο της πράξης «Βελτίωση – Αναβάθμιση Υποδομών Εθνικού Σταδίου Καλαμάτας», συνολικού προϋπολογισμού 266.600 ευρώ».