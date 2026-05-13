Ο πόλεμος στο Ιράν κάνει ασπρόμαυρες συσκευασίες σε ράφια ιαπωνικών σουπερμάρκετ. Η εταιρεία παρασκευής σνακ Calbee σχεδιάζει να στραφεί σε ασπρόμαυρες συσκευασίες για μερικά από τα πιο δημοφιλή πατατάκια της λόγω ελλείψεων σε χημικά προϊόντα που προκαλεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε η εταιρεία χθες σύμφωνα με τη «Wall Street Journal». Οι νέες μονόχρωμες συσκευασίες θα κυκλοφορήσουν στην Ιαπωνία στις 25 Μαΐου ανακοίνωσε η Calbee, αποδίδοντας τις δυσκολίες στην προμήθεια πρώτων υλών όπως η νάφθα, που χρησιμοποιείται σε χρώματα και μελάνια.

Οι λάτρεις των ελαφρώς αλατισμένων τσιπς Calbee δεν θα βλέπουν πλέον στις συσκευασίες το γνωστό πορτοκαλί και μπλε σχέδιο, ενώ οι λάτρεις άλλων συσκευασιών θα χάσουν το κίτρινο και το πράσινο από τα σακουλάκια.

Η ιαπωνική κυβέρνηση πάντως εξέφρασε τον προβληματισμό της για την κίνηση αυτή, με την πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι να δηλώνει ότι η Ιαπωνία έχει εξασφαλίσει αρκετή νάφθα και παρόμοια προϊόντα που προέρχονται από πετρέλαιο, ώστε να υπάρχει επάρκεια μέχρι το επόμενο έτος.

Γκρίνια για τις 72 δόσεις

Οι δικηγόροι αντιδρούν στη ρύθμιση των 72 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές και θέλουν 120 δόσεις αλλά και κούρεμα του 85% των προσαυξήσεων. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με απόφασή του εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στη ρύθμιση των 72 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές καθώς, όπως αναφέρει, η ρύθμιση αυτή περιλαμβάνει οφειλές μέχρι 31/12/2023 και όχι το σύνολο των μέχρι σήμερα οφειλών, δεν προβλέπει διαγραφή προσαυξήσεων και επιβάλλει υψηλό επιτόκιο 5,5%.

Οι δικηγόροι θέλουν μια βιώσιμη ρύθμιση έως 120 δόσεων και αναβίωση της παλιάς ρύθμισης του Ν. 4611/2019 για όσους την έχουν απολέσει. Επίσης κρίνουν αναγκαία τη διαγραφή του 85% των προσαυξήσεων (όπως προέβλεπε ο Ν. 4611/2019) και θέλουν η ρύθμιση να περιλαμβάνει το σύνολο των οφειλών μέχρι τη θέσπισή της και να υπάρξει αποσύνδεση της ρύθμισης από την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων.

Mare Med III στην Αθήνα

Την ανάγκη να μετεξελιχθεί η γεωστρατηγική υπεροχή της Ελλάδας και του Ισραήλ σε απτό επιχειρηματικό αποτέλεσμα υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος κατά την ομιλία του στο συνέδριο Mare Med III, που ξεκίνησε χθες στην Αθήνα. Η διοργάνωση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πρωτοβουλία ενίσχυσης της ελληνοϊσραηλινής επιχειρηματικής συνεργασίας, με έμφαση σε τομείς όπως η ενέργεια, η ναυτιλία, οι υποδομές, η αγροδιατροφή, η ασφάλεια και η καινοτομία.

Ο Γ. Μπρατάκος έθεσε στο επίκεντρο της τοποθέτησής του τον μετασχηματισμό της Ανατολικής Μεσογείου από μια ζώνη διέλευσης σε έναν δυναμικό κόμβο σταθερότητας και καινοτομίας, αναδεικνύοντας τον ρόλο των δύο χωρών ως την κρίσιμη γέφυρα που συνδέει πλέον την Ευρώπη με τη Μέση Ανατολή και την Ινδία. Αναλύοντας τη νέα στρατηγική δυναμική της Ανατολικής Μεσογείου, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ υπογράμμισε τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας και του Ισραήλ, λέγοντας ότι «η Ελλάδα και το Ισραήλ είναι δύο χώρες που σήμερα καλούνται να παίξουν έναν νέο ρόλο: να λειτουργήσουν ως γέφυρες ανάμεσα στην Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ινδία, ως κόμβοι σταθερότητας, καινοτομίας, εμπορίου, ενέργειας, τεχνολογίας και ασφάλειας». Στο πλαίσιο αυτό, ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC) αποκτά στρατηγική βαρύτητα, καθώς υπερβαίνει τα στενά όρια ενός σχεδίου υποδομών και μπορεί να σηματοδοτήσει ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα που θα συνδέσει λιμάνια, μεταφορές, ενέργεια, logistics, ψηφιακές υποδομές, επενδύσεις και ανθρώπινο κεφάλαιο.

Ρονάλντο και Τάισον

Αρκετές… απρόσμενες αναφορές είχε η συζήτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη με τον Ενρίκο Λέτα στο κτίριο Μποδοσάκη. Ο Ενρίκο Λέτα αναφέρθηκε στον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος εμφανίζεται αν ψάξει κανείς σε μηχανές αναζήτησης για το SIU – Savings and Investments Union (Ενωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων) – που είναι το μεγάλο διακύβευμα για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας. Το SIU έχει ταυτιστεί με τον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό του πορτογάλου αστέρα, με τον Λέτα να εύχεται να αρχίσει να εμφανίζεται και η… ευρωπαϊκή SIU στο Διαδίκτυο. Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο πρώην ιταλός πρωθυπουργός παρέπεμψε στον Μάικ Τάισον και το απόφθεγμά του «όλοι έχουν ένα σχέδιο μέχρι να δεχθούν μια μπουνιά στη μούρη», αναφερόμενος στις αλλεπάλληλες κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει η Ευρώπη από τη δημιουργία του ευρώ και έπειτα. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης από τη μεριά του χαρακτήρισε τους Ενρίκο Λέτα και Μάριο Ντράγκι ως τους «δύο πάπες» της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

CrediaBank: Συνεργασία

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν CrediaBank και Περιφέρεια Κρήτης για την προβολή του κρητικού διατροφικού πολιτισμού. Η τράπεζα έχει δηλώσει την πρόθεσή της να ενισχύσει την αγροδιατροφική αλυσίδα αξίας, χρηματοδοτώντας επενδύσεις και τοπικούς παραγωγούς που αξιοποιούν την τεχνολογία με σεβασμό στο περιβάλλον και προάγουν την προβολή του πλούτου της κρητικής γης.