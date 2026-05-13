Σύμφωνα με δημοσίευμα του Science Norway, ένας περιπατητής εντόπισε ένα σπάνιο χρυσό εξάρτημα θήκης σπαθιού κοντά στο νοτιοδυτικό άκρο της Νορβηγίας, στην περιοχή του Austrått. Το εύρημα χρονολογείται από το πρώτο μισό του 6ου αιώνα μ.Χ. και είναι διακοσμημένο με λεπτά, στριφτά χρυσά νήματα που δημιουργούν λαμπερό αποτέλεσμα.

Η Σιβ Κρίστοφερσεν, η οποία έχει αποσυρθεί από το Μουσείο Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Σταβάνγκερ, δήλωσε ότι «το αντικείμενο συγκαταλέγεται στα πιο εκλεπτυσμένα έργα της εποχής, κατασκευασμένα από εξαιρετικά επιδέξιους χρυσοχόους». Όπως εξήγησε, τα συγκεκριμένα σχέδια χρησιμοποιούνταν για την απεικόνιση ζώων.

Στην προκειμένη περίπτωση, τα δύο κεφάλια των ζώων απεικονίζονται αντικριστά σε προφίλ: το ένα στο επάνω άκρο και το άλλο, ανεστραμμένο, στο κάτω μέρος του στολιδιού. Το έντονα φθαρμένο αντικείμενο θεωρείται ότι κοσμούσε την τελετουργική θήκη σπαθιού ενός τοπικού ηγεμόνα της περιοχής.