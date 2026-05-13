Καφέ μέδουσες έκαναν την εμφάνισή τους σε ακόμη μία παραλία της Εύβοιας, αυτή τη φορά στο Λευκαντί, προκαλώντας το ενδιαφέρον των λουομένων αλλά όχι ανησυχία. Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου της περιοχής στο evima.gr, οι μέδουσες ήταν αρκετές σε αριθμό.

Ωστόσο, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν προκάλεσαν αναστάτωση στους επισκέπτες, καθώς ήταν «φιλικές» και δεν ενοχλούσαν όσους απολάμβαναν το μπάνιο τους. Το φαινόμενο των μεδουσών είναι συχνό τους θερινούς μήνες στις θάλασσες της Εύβοιας. Η παρουσία τους εξαρτάται από τις θαλάσσιες συνθήκες, τα ρεύματα και τη θερμοκρασία του νερού, παράγοντες που ευνοούν την εμφάνισή τους σε διάφορα σημεία του νησιού. Οι ειδικοί συνιστούν στους πολίτες να επιδεικνύουν προσοχή κατά το κολύμπι, ειδικά όταν παρατηρείται αυξημένος αριθμός μεδουσών. Τονίζουν, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού, καθώς τα περισσότερα είδη δεν είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο.

