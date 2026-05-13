Περιπολία πάνω από τη θαλάσσια περιοχή κοντά στα Στενά του Ορμούζ πραγματοποίησε μαχητικό αεροσκάφος F-35A της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κεντρικού Στρατηγείου των ΗΠΑ (CENTCOM).

Η CENTCOM ανήρτησε φωτογραφία του αεροσκάφους στο X, επισημαίνοντας ότι το F-35A μπορεί να μεταφέρει έως και 18.000 λίβρες πυρομαχικών, ενώ επιχειρεί με υπερηχητικές ταχύτητες.

A U.S. Air Force F-35A stealth fighter jet patrols over regional waters near the Strait of Hormuz. The F-35A can carry up to 18,000 pounds of ordnance while still flying at supersonic speeds. pic.twitter.com/VGVOPHmTFQ — U.S. Central Command (@CENTCOM) May 13, 2026

Η πτήση πραγματοποιήθηκε εν μέσω αυξημένων εντάσεων στα Στενά του Ορμούζ και στη γύρω περιοχή και σε συνθήκες εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών.

Το ιρανικό σχέδιο για τα Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος της επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου δήλωσε εν τω μεταξύ ότι το σχέδιο διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ έχει ολοκληρωθεί και υποβληθεί στο κοινοβούλιο για εξέταση.

«Ένα σχέδιο για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ έχει οριστικοποιηθεί στην επιτροπή και έχει αναρτηθεί για εξέταση και έγκριση», ανέφερε ο πρόεδρος της επιτροπής Εμπραχίμ Αζίζι, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Αζίζι δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της πρότασης, ωστόσο τόνισε ότι το Ιράν επιδιώκει να αξιοποιήσει τη στρατηγική αυτή θαλάσσια οδό «ως μοχλό ενίσχυσης της ισχύος του». Όπως υπογράμμισε, «η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θέλει να χρησιμοποιήσει αυτή τη γεωγραφική δυνατότητα ως πηγή επιρροής».