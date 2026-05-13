Ύστερα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας, εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν σε τηλεφωνικές απάτες σε βάρος πολιτών σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε το πρωί της 13ης Μαΐου 2026 συντονισμένη επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Κορινθίας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας. Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν πέντε μέλη της οργάνωσης. Πρόκειται για τρεις ημεδαπούς και μία ημεδαπή, που ανήκαν στον αρχηγικό πυρήνα, καθώς και έναν ακόμη ημεδαπό ο οποίος είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα».

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτες, απάτες με υπολογιστή –τελεσμένες και σε απόπειρα– καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ταυτότητας ακόμη εννέα μελών, έξι ημεδαπών ανδρών, δύο ημεδαπών γυναικών και μίας αλλοδαπής.

Η δομή και ο τρόπος δράσης

Η δράση της οργάνωσης εκτείνεται τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025, ωστόσο τα στοιχεία δείχνουν ότι η διάρκεια της εγκληματικής δραστηριότητας είναι μεγαλύτερη. Η οργάνωση είχε διαρθρωθεί σε δύο ομάδες: το «επιχειρησιακό τηλεφωνικό κέντρο» (call center) και τους «εισπράκτορες» (runners).

Το τηλεφωνικό κέντρο είχε έδρα σε περιοχή της Κορινθίας. Από εκεί τα μέλη πραγματοποιούσαν καθημερινά δεκάδες κλήσεις σε ανυποψίαστους πολίτες σε όλη την επικράτεια, στοχεύοντας κυρίως σε ηλικιωμένους που εντόπιζαν μέσω διαδικτυακών τηλεφωνικών καταλόγων.

Προσποιούμενοι κατά περίπτωση λογιστές, υπαλλήλους του Ε.Φ.Κ.Α., τραπεζών ή του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., ζητούσαν από τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή με το πρόσχημα της δήθεν καταγραφής περιουσίας για επιδόματα, αποφυγή προστίμων ή ασφάλιση περιουσίας.

Οι «εισπράκτορες» βρίσκονταν σε ετοιμότητα σε προκαθορισμένα σημεία ανά την Ελλάδα. Καθοδηγούμενοι από τα μέλη του τηλεφωνικού κέντρου, μετέβαιναν στα σπίτια των θυμάτων ή σε άλλα σημεία για να παραλάβουν τη λεία.

Τρόποι επικοινωνίας και αποφυγής εντοπισμού

Για τις μεταξύ τους επικοινωνίες, τα μέλη χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά διαδικτυακές εφαρμογές, ώστε να δυσχεραίνεται η άρση του απορρήτου. Τα τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν για τις κλήσεις προς τα υποψήφια θύματα ήταν καταχωρημένα σε αχυρανθρώπους.

Οι «εισπράκτορες» χρησιμοποιούσαν μισθωμένα ή ιδιόκτητα οχήματα, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις οδηγούσαν συνεργοί τους που παρέμεναν σε απόσταση, για να αποφεύγεται η ταυτοποίησή τους.

Το οικονομικό όφελος και η συνέχεια της έρευνας

Από την αξιολόγηση των στοιχείων προέκυψε ότι η οργάνωση εμπλέκεται σε 77 τετελεσμένες απάτες και τουλάχιστον 19 απόπειρες, αριθμός που εκτιμάται πως είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς πολλές περιπτώσεις δεν καταγγέλλονται.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορινθίας, ενώ η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας συνεχίζεται για την ταυτοποίηση και άλλων εμπλεκόμενων μελών και για πιθανή συμμετοχή τους σε παρόμοιες υποθέσεις.