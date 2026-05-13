Ο Σταύρος Φλώρος δίνει τη δική του μάχη για να ξανακερδίσει τη ζωή του, μετά το σοβαρό ατύχημα που υπέστη στον Άγιο Δομίνικο. Ο 22χρονος παίκτης του Survivor, που τραυματίστηκε σοβαρά όταν χτυπήθηκε από σκάφος ενώ έκανε ψαροντούφεκο με συμπαίκτη του, έχασε το αριστερό του πόδι από το γόνατο και κάτω και υπέστη κάταγμα στον δεξί αστράγαλο.

Στα πρώτα του λόγια μετά το πολύωρο και κρίσιμο χειρουργείο, αποτυπώνεται η ψυχραιμία και η δύναμη που τον χαρακτηρίζουν, όπως επισημαίνουν οι δικοί του άνθρωποι. Παραμένει αισιόδοξος και ευγνώμων που κατάφερε να επιβιώσει. Παρά τις δυσκολίες, επιλέγει να εστιάσει στη ζωή και στην ανάρρωση. «Το παιδί ξεπέρασε τον κίνδυνο», δήλωσε ο πατέρας του μιλώντας στην εκπομπή «Live News». Όπως είπε, ο γιος του επικοινώνησε μαζί τους τηλεφωνικά, εμφανώς ψύχραιμος και αποφασισμένος να προχωρήσει. «Με τη μητέρα του μιλήσαμε χθες τηλεφωνικά. Ευτυχώς τον ακούσαμε καλά, μας είπε ότι από τη στιγμή που ζει με τη βοήθεια του Θεού, δεν στενοχωριέται. Είναι καλά ψυχολογικά».

Το πρώτο χειρουργείο διήρκησε επτά ώρες, με τους γιατρούς να σταθεροποιούν την κατάστασή του. Ο δρόμος της αποθεραπείας προμηνύεται μακρύς, ωστόσο η οικογένεια παραμένει αισιόδοξη για την πορεία του. «Έγινε το πρώτο χειρουργείο και περιμένουμε το δεύτερο. Είναι υπό συζήτηση τρία κέντρα αποκατάστασης στην Αμερική ώστε να μεταφερθεί εκεί. Το επόμενο στάδιο είναι η αποκατάσταση. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για τη συμπαράσταση», πρόσθεσε ο πατέρας του, σημειώνοντας πως μέλη της οικογένειας ταξιδεύουν ήδη για να βρεθούν κοντά του.

Υπό διερεύνηση οι συνθήκες του ατυχήματος

Ο χειριστής του σκάφους που χτύπησε τον 22χρονο υποστηρίζει, πως δεν αντιλήφθηκε την παρουσία των δύο παικτών του Survivor μέσα στο νερό και ότι σταμάτησε αμέσως μόλις άκουσε τις φωνές. Οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις αρχές να εξετάζουν, εάν υπήρχε η προβλεπόμενη σήμανση, καθώς και την ταχύτητα και πορεία του σκάφους.

Σε ανακοίνωση της Acun Medya αναφέρεται: «Εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος. Σε συνεργασία με το ιατρικό επιτελείο που τον παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή, εξετάζεται το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής του σε εξειδικευμένο κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις το επιτρέψει η κλινική του κατάσταση».

Το ατύχημα σημειώθηκε, ενώ ο Σταύρος Φλώρος έκανε ψαροντούφεκο με τον συμπαίκτη του, Μάνο Μαλλιαρό. Το σκάφος τους πλησίασε και οι προπέλες τραυμάτισαν σοβαρά τον 22χρονο. Ο Μαλλιαρός, σε κατάσταση σοκ, έσπευσε να βοηθήσει τον αιμόφυρτο συμπαίκτη του και κατάφερε να τον βγάλει στην επιφάνεια.

Η είδηση του τραυματισμού προκάλεσε σοκ στους γονείς, τους συγγενείς και τους φίλους του. «Μίλησα με τον γιο μου σε κανονική κλήση. Είναι χαρούμενος που ζει. Μου είπε “μαμά τι να στεναχωριέμαι; Ζω, τα άλλα θα τα δούμε”. Ακουγόταν καλά», ανέφερε η μητέρα του.

Παρουσία του Ατζούν Ιλίτζαλι και πιθανή διακοπή του Survivor

Στον Άγιο Δομίνικο μετέβη ο Ατζούν Ιλίτζαλι, ο οποίος επισκέφθηκε τον τραυματία στο νοσοκομείο. Το ατύχημα συνέβη ανοιχτά του νησιού Σαόνα, κατά τη διάρκεια εκδρομής σκάφους που μετέφερε τουρίστες. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά το περιστατικό εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο ο φετινός κύκλος του Survivor να διακοπεί.

Προτεραιότητα της παραγωγής είναι η υγεία του Σταύρου Φλώρου και η ψυχολογική υποστήριξη των υπόλοιπων παικτών, που εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Ο νεαρός παίκτης παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, ενώ οι έρευνες για το ατύχημα συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.