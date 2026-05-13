Σε περίπου δύο μήνες αναμένεται να επανενταχθεί κανονικά στο πρόγραμμα δρομολογίων της Γραμμής 1 του Μετρό (πρώην ΗΣΑΠ) ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου. Με βάση το χρονοδιάγραμμα της εταιρείας Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ), ο συρμός θα τεθεί σε εμπορική κυκλοφορία τον Ιούλιο του 2026, ενώ η παράδοση του συνόλου των 14 υπό ανακατασκευή συρμών αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2027 (4 συρμοί θα παραδοθούν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2026 και οι υπόλοιποι 10 έως τον Μάιο του 2027). Επίσης, στα σχέδια της ΣΤΑΣΥ, περιλαμβάνεται η ανακατασκευή επιπλέον 10 παλαιών συρμών των ΗΣΑΠ.

Ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός των πρώην ΗΣΑΠ «αποκαλύφθηκε» χθες στο αμαξοστάσιο των Σεπολίων, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Ανήκει στη σειρά των συρμών της «8ης παραλαβής» που εντάχθηκαν στην κυκλοφορία στο διάστημα 1983-1985.

Στόχος, μετά την ανακατασκευή και επανένταξη όλων των συρμών στο πρόγραμμα δρομολογίων της Γραμμής 1, Πειραιάς – Κηφισιά, είναι το 2027 ο χρόνος διέλευσης των τρένων από τους σταθμούς να μειωθεί από τα 8,5 στα 5 λεπτά.

«Επειτα από σχεδόν 20 ολόκληρα χρόνια από την τελευταία προσθήκη τροχαίου υλικού στον ΗΣΑΠ, ένας πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός έρχεται στις ράγες του Ηλεκτρικού», επεσήμανε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. «Οι συγκεκριμένοι συρμοί είναι κατασκευής του 1983-1985 και πλέον δεν υπάρχουν γι’ αυτούς ανταλλακτικά, οπότε ήταν απαραίτητο να γίνει αυτή η ανακαίνιση για να τους κρατήσουμε άλλα 25 χρόνια στη ζωή», υπογράμμισε ο Χρήστος Μαμαλουκάκης, γενικός διευθυντής Συντήρησης της ΣΤΑΣΥ.

Το έργο της αναβάθμισης των 14 συρμών του ΗΣΑΠ έχει περάσει από… 40 κύματα, σημειώνοντας καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα η ΣΤΑΣΥ να επιβάλει στον ισπανό ανάδοχο, CAF, συνολικά πρόστιμα ύψους περίπου 3,8 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η σχετική σύμβαση υπεγράφη τον Δεκέμβριο του 2022. Αρχικά, οι 14 συρμοί επρόκειτο να παραδοθούν τον Σεπτέμβριο του 2025. Ομως, καθώς καθυστερούσε το έργο, η προθεσμία έναρξης της παράδοσής τους παρατάθηκε αρχικά για τον Δεκέμβριο του 2025 και στη συνέχεια για την άνοιξη του 2026.