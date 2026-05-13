Ο Ολυμπιακός μπήκε με απόλυτη σοβαρότητα στον πρώτο προημιτελικό των playoffs της Stoiximan GBL και επικράτησε άνετα του Κολοσσού Ρόδου με 117-76 στο ΣΕΦ, κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά.

Οι «ερυθρόλευκοι» χρειάζονται πλέον ακόμη μία νίκη για να «κλειδώσουν» την παρουσία τους στην επόμενη φάση, με το δεύτερο παιχνίδι της σειράς να διεξάγεται στη Ρόδο στις 16 Μαΐου (14:00).

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε αρκετούς πρωταγωνιστές, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να ξεχωρίζει έχοντας 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Πολύτιμες λύσεις έδωσαν επίσης οι Λαρεντζάκης και Ντόρσεϊ με 15 και 16 πόντους αντίστοιχα, ενώ ο Πίτερς ολοκλήρωσε το παιχνίδι με γεμάτη στατιστική παρουσία.

Για τον Κολοσσό, ο Κένεντι ήταν εκείνος που προσπάθησε περισσότερο, σημειώνοντας 21 πόντους μαζί με σημαντική συνεισφορά σε άμυνα και δημιουργία.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει του Final Four της EuroLeague, όπου θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό της διοργάνωσης.

Οι Πειραιώτες κυριάρχησαν από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, βρίσκοντας ρυθμό στην επίθεση και χτίζοντας γρήγορα μεγάλες διαφορές. Με εξαιρετική κυκλοφορία της μπάλας και υψηλά ποσοστά ευστοχίας, έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +20 (35-15), ενώ στο ημίχρονο η διαφορά είχε ήδη εκτοξευθεί στους 35 πόντους (70-35).

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός έπεσε αισθητά, καθώς το παιχνίδι είχε ουσιαστικά κριθεί. Ο Ολυμπιακός διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο, ο Μπαρτζώκας άνοιξε το rotation και οι γηπεδούχοι έφτασαν χωρίς πίεση στο τελικό 117-76, κάνοντας το 1-0 στη σειρά με εμφατικό τρόπο.