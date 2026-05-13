Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρίσκεται ήδη στη Βαλένθια ενόψει της καθοριστικής πέμπτης αναμέτρησης του Παναθηναϊκός απέναντι στη Βαλένθια για τα playoffs της EuroLeague, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν πληροφορίες πως οι Ισπανοί επιθυμούσαν να του απαγορεύσουν την είσοδο στη Roig Arena.

Μέσα από story που ανέβασε στα social media από το ξενοδοχείο όπου διαμένει η αποστολή των «πράσινων», ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ άφησε να εννοηθεί πως βρέθηκε νομική λύση που του επιτρέπει να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση.

Στο βίντεο εμφανίζονται επίσης στελέχη της ομάδας, μεταξύ αυτών και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, με τον Γιαννακόπουλο να αποθεώνει δημόσια τον δικηγόρο του για τους χειρισμούς στην υπόθεση, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά ότι θα δώσει κανονικά το «παρών» στις εξέδρες του γηπέδου.