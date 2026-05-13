Περισσότερες από μισό εκατομμύριο αιτήσεις υποβλήθηκαν κατά τον δεύτερο κύκλο υποβολής αιτήσεων για το Α21 – Επίδομα Παιδιού 2026.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της πλατφόρμας για το έτος 2026 υποβλήθηκαν συνολικά 538.644 αιτήσεις. Από αυτές, 477.211 εγκρίθηκαν αυτόματα από το σύστημα, 58.223 απορρίφθηκαν λόγω μη πλήρωσης των προϋποθέσεων και 3.210 τέθηκαν προς περαιτέρω έλεγχο.

Ο συνολικός αριθμός των τέκνων που αντιστοιχούν στις εγκεκριμένες αιτήσεις ανέρχεται σε 822.649, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΕΚΑ.

Ο Οργανισμός συνεχίζει την επεξεργασία των αιτήσεων που βρίσκονται υπό έλεγχο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης και να προχωρήσει η καταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους.

Υπενθυμίζεται ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού, η αίτηση πρέπει να έχει υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Οι αιτήσεις που έχουν αποθηκευτεί προσωρινά θεωρούνται ως μη υποβληθείσες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ανοίξει εκ νέου στις 29 Μαΐου 2026, στις 08:00, για νέες αιτήσεις ή για τροποποιήσεις υφιστάμενων.