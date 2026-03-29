Αντίστροφη μέτρηση ξεκινά για 987.379 δικαιούχους του ΟΠΕΚΑ, καθώς η μεγάλη πληρωμή του Μαρτίου είναι προ των πυλών. Συνολικά 17 διαφορετικά επιδόματα, ανάμεσα στα οποία το Επίδομα Παιδιού (Α21), το Ενοικίου και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, πρόκειται να πιστωθούν στους λογαριασμούς των πολιτών, με το συνολικό ποσό να αγγίζει τα 253 εκατομμύρια ευρώ.
Αν και η επίσημη ημερομηνία καταβολής από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας είναι η Τρίτη 31 Μαρτίου, η διαδικασία της πίστωσης αναμένεται να ξεκινήσει νωρίτερα, δίνοντας ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά.
Πότε θα φαίνονται τα χρήματα στα ΑΤΜ;
Όπως συμβαίνει παραδοσιακά με τις πληρωμές του Οργανισμού, τα χρήματα εμφανίζονται διαθέσιμα στα ΑΤΜ των τραπεζών από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.
Αναλυτικά τα επιδόματα:
- Επίδομα Παιδιού (Α21) : 393.985 δικαιούχοι – 68.905.709 ευρώ
- Επίδομα Στέγασης: 171.229 δικαιούχοι – 20.348.356 ευρώ
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 145.149 δικαιούχοι – 33.007.819 ευρώ
- Αναπηρικά: 206.276 δικαιούχοι –96.624.153 ευρώ
- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 469 δικαιούχοι – 148.819 ευρώ
- Επίδομα Ομογενών: 4.932 δικαιούχοι –174.656 ευρώ
- Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 12.027 δικαιούχοι – 5.049.042 ευρώ
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 23.387 δικαιούχοι – 10.430.852 ευρώ
- Έξοδα Κηδείας: 103 δικαιούχοι – 82.224 ευρώ
- Επίδομα Γέννησης: 9.492 δικαιούχοι – 12.490.500 ευρώ
- Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 2 δικαιούχοι – 900 ευρώ
- Κόκκινα Δάνεια: 2.745 δικαιούχοι – 233.449 ευρώ
- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι – 17.000 ευρώ
- Ευάλωτοι Οφειλέτες: 378 δικαιούχοι – 40.094 ευρώ
- Επίδομα Αναδοχής: 619 δικαιούχοι – 484.093 ευρώ
- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.375 δικαιούχοι – 1.798.100 ευρώ
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 14.194 δικαιούχοι – 3.356.052 ευρώ
Σύνολο δικαιούχων: 987.379
Σύνολο καταβολών: 253.191.819 ευρώ
Υπενθυμίζουμε ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.