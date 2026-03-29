Αντίστροφη μέτρηση ξεκινά για 987.379 δικαιούχους του ΟΠΕΚΑ, καθώς η μεγάλη πληρωμή του Μαρτίου είναι προ των πυλών. Συνολικά 17 διαφορετικά επιδόματα, ανάμεσα στα οποία το Επίδομα Παιδιού (Α21), το Ενοικίου και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, πρόκειται να πιστωθούν στους λογαριασμούς των πολιτών, με το συνολικό ποσό να αγγίζει τα 253 εκατομμύρια ευρώ.

Αν και η επίσημη ημερομηνία καταβολής από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας είναι η Τρίτη 31 Μαρτίου, η διαδικασία της πίστωσης αναμένεται να ξεκινήσει νωρίτερα, δίνοντας ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά.

Πότε θα φαίνονται τα χρήματα στα ΑΤΜ;

Όπως συμβαίνει παραδοσιακά με τις πληρωμές του Οργανισμού, τα χρήματα εμφανίζονται διαθέσιμα στα ΑΤΜ των τραπεζών από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Αναλυτικά τα επιδόματα:

Επίδομα Παιδιού (Α21) : 393.985 δικαιούχοι – 68.905.709 ευρώ

Επίδομα Στέγασης: 171.229 δικαιούχοι – 20.348.356 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 145.149 δικαιούχοι – 33.007.819 ευρώ

Αναπηρικά: 206.276 δικαιούχοι –96.624.153 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 469 δικαιούχοι – 148.819 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: 4.932 δικαιούχοι –174.656 ευρώ

Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 12.027 δικαιούχοι – 5.049.042 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 23.387 δικαιούχοι – 10.430.852 ευρώ

Έξοδα Κηδείας: 103 δικαιούχοι – 82.224 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: 9.492 δικαιούχοι – 12.490.500 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 2 δικαιούχοι – 900 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια: 2.745 δικαιούχοι – 233.449 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι – 17.000 ευρώ

Ευάλωτοι Οφειλέτες: 378 δικαιούχοι – 40.094 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής: 619 δικαιούχοι – 484.093 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.375 δικαιούχοι – 1.798.100 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 14.194 δικαιούχοι – 3.356.052 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 987.379

Σύνολο καταβολών: 253.191.819 ευρώ

Υπενθυμίζουμε ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.