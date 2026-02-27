Με γεμάτους λογαριασμούς ξεκινά η μέρα για χιλιάδες συμπολίτες μας, καθώς ο ΟΠΕΚΑ πατάει το “κουμπί” της μεγάλης πληρωμής για τον Φεβρουάριο. Από νωρίς σήμερα το απόγευμα 592.761 δικαιούχοι θα δουν τις πιστώσεις πολλά διαφορετικά επιδόματα, ανάμεσα στα οποία το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, τα Αναπηρικά και το Επίδομα Στέγασης. Συνολικά, πάνω από 196 εκατομμύρια ευρώ μοιράζονται σε οικογένειες, νέους γονείς και ευάλωτες ομάδες. Αν είστε ανάμεσα στους δικαιούχους, ρίξτε μια ματιά στο κινητό σας για το μήνυμα της τράπεζας ή περάστε από το πλησιέστερο ΑΤΜ.

Συγκεκριμένα:

Επίδομα Στέγασης: 168.945 δικαιούχοι – 20.093.116 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 146.419 δικαιούχοι – 47.123.068 ευρώ

Αναπηρικά: 204.757 δικαιούχοι – 95.760.021 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 489 δικαιούχοι –155.826 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: 4.948 δικαιούχοι –175.079 ευρώ

Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 12.142 δικαιούχοι – 4.783.368 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 23.156 δικαιούχοι –9.383.764 ευρώ

Έξοδα Κηδείας: 78 δικαιούχοι – 61.822 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: 10.060 δικαιούχοι – 13.279.150 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 89 δικαιούχοι – 43.800 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια: 4.153 δικαιούχοι– 377.023 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 18 δικαιούχοι – 18.000 ευρώ

Ευάλωτοι Οφειλέτες: 372 δικαιούχοι – 39.318 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής: 613 δικαιούχοι – 470.103 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.358 δικαιούχοι – 1.832.480 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 14.164 δικαιούχοι – 3.372.013 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 592.761

Σύνολο καταβολών: 196.967.953 ευρώ

Υπενθυμίζουμε ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

