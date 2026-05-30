Η αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό του Champions League συνοδεύτηκε από ένα εντυπωσιακό μουσικό θέαμα στη Βουδαπέστη, με τους Killers να πρωταγωνιστούν στην τελετή πριν από την έναρξη της αναμέτρησης μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Άρσεναλ.

Το διάσημο αμερικανικό ροκ συγκρότημα εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο της Puskas Arena και ερμήνευσε μερικές από τις πιο γνωστές επιτυχίες του, προσφέροντας ένα δυναμικό σόου στους χιλιάδες φιλάθλους που κατέκλυσαν το γήπεδο.

Οι φίλαθλοι ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κλίμα της γιορτής, συμμετέχοντας ενεργά και τραγουδώντας μαζί με το συγκρότημα, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα πριν από τη σέντρα του κορυφαίου αγώνα της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής σεζόν.