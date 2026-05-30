Ο Ολυμπιακός επικράτησε της ΑΕΚ στη Sunel Arena, έκανε το 2-0 στη σειρά των ημιτελικών της Stoiximan GBL και εξασφάλισε την πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος, όπου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν συνάντησαν ιδιαίτερες δυσκολίες στη διάρκεια της αναμέτρησης, διατηρώντας τον έλεγχο και επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά τους απέναντι στην Ένωση.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την πορεία της ομάδας του και στάθηκε στη σημασία της πρόκρισης, στρέφοντας πλέον την προσοχή του στη σειρά των τελικών που ακολουθεί απέναντι στον Παναθηναϊκό.

«Ήταν το τελευταίο παιχνίδι που παίξαμε, ήταν ημιτελικός πρωταθλήματος. Την Τετάρτη ξεκινάει οι τελικοί, από ότι είδα και ο Παναθηναϊκός κέρδισε. Θα είναι μία πολύ ενδιαφέρουσα σειρά. Για εμάς ήταν το τελευταίο αγωνιστικό τεστ. Μας βοήθησε το γεγονός ότι δεν ξεκίνησαν οι τελικοί αμέσως μετά το Final-Four που είχαμε αδειάσει πραγματικά. Οι επιπλέον μέρες μας βοηθάνε στην προετοιμασία και στην συγκέντρωση.

Είχαμε μέρες να ξεκουραστούμε. Κάναμε 20 μέρες προετοιμασία για το Final Four. Τώρα πρέπει να κάνεις μια διατήρηση. Έχουμε μερικές μέρες να κάνουμε σχεδιάσουμε τις τακτικές μας και να ετοιμαστούμε για μια σειρά απέναντι σε έναν σπουδαίο αντίπαλο».

Παράλληλα, ο κόουτς Μπαρτζώκας ξεκαθάρισε πως ο Τάισον Γουόρντ που αποχώρησε στην τρίτη περίοδο στα αποδυτήρια της Sunel Arena, δεν έχει απολύτως τίποτα.

«Ο Τάισον Γουόρντ δεν έχει τίποτα απολύτως, είναι μια χαρά».