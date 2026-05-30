Ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε τη νίκη με 102-94 απέναντι στον ΠΑΟΚ στο Game 2 της ημιτελικής σειράς της Stoiximan GBL και εξασφάλισε την πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Τζέντι Όσμαν, που αναδείχθηκε κορυφαίος του αγώνα, στάθηκε στη δυσκολία της σειράς απέναντι στον «Δικέφαλο του Βορρά», επισημαίνοντας πως οι «πράσινοι» χρειάστηκαν συγκέντρωση και προσπάθεια για να φτάσουν στην πρόκριση.

Παράλληλα, τόνισε ότι η ομάδα του θα πρέπει να παρουσιαστεί ακόμη πιο έτοιμη και βελτιωμένη στη συνέχεια, καθώς μπροστά της βρίσκεται ο μεγάλος στόχος της κατάκτησης του τίτλου απέναντι στον Ολυμπιακό στους τελικούς της Stoiximan GBL.

Οι δηλώσεις του Τζέντι Όσμαν

«Μπορούμε πάντα να βελτιωνόμαστε και θα πρέπει να το κάνουμε ειδικά απέναντι στον Ολυμπιακό. Αν θέλουμε να τους κερδίσουμε θα πρέπει να έχουμε καλύτερη απόδοση»

Για τον τελευταίο στόχο της σεζόν: «Εννοείται πως είναι το πρωτάθλημα. Γι’ αυτό θα πρέπει τις επόμενες τρεις-τέσσερις ημέρες να προετοιμαστούμε. Προφανώς, όπως πάντα αναμένουμε μία σκληρή μάχη. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι και ελπίζουμε να ολοκληρώσουμε τη σεζόν με το πρωτάθλημα».

Για τον ΠΑΟΚ που τα πήγε πολύ καλά: «Σίγουρα πρέπει να του δώσουμε εύσημα. Αυτή ήταν μία πολύ δυνατή σειρά για εμάς».