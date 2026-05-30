Στο πένθος έχει βυθιστεί ο πολιτικός κόσμος μετά την απώλεια του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Η εξόδιος ακολουθία για τον εκλιπόντα πολιτικό θα τελεστεί την Τετάρτη 3 Ιουνίου, στις 13:00, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο.

Για όσους επιθυμούν να αποτίσουν φόρο τιμής, η σορός του θα βρίσκεται στον ναό από τις 10:00 το πρωί της ίδιας ημέρας. Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, η ταφή θα πραγματοποιηθεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Χιλιομόδι Κορινθίας.

Το συγκινητικό μήνυμα του γιου του

Τις λεπτομέρειες για την αποχαιρετιστήρια τελετή έκανε γνωστές με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο γιος του, Χρήστος Ταγαράς. Στο μήνυμά του, εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της οικογένειας για τη συμπαράσταση του κόσμου και υπογραμμίζει το ήθος και την αφοσίωση με την οποία ο πατέρας του υπηρέτησε τον τόπο.

Έκκληση της οικογένειας αντί στεφάνων

Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί για στεφάνια, όσοι το επιθυμούν να στηρίξουν το έργο του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα». Για τον σκοπό αυτό, θα υπάρχει ειδικό κυτίο στον χώρο του Ιερού Ναού, ώστε να τιμηθεί η μνήμη του μέσω αυτής της κοινωνικής προσφοράς.