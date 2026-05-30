Απάτη βραχυχρόνιων μισθώσεων αποκάλυψαν οι «Εξελίξεις Τώρα», με πρωταγωνιστή έναν 27χρονο που φέρεται να είχε στήσει ένα καλοσχεδιασμένο κύκλωμα εξαπάτησης. Ο νεαρός παρουσιαζόταν ως υψηλόβαθμο στέλεχος εταιρειών στον χώρο της εστίασης και της ναυτιλίας, αναρτούσε ψεύτικες αγγελίες εργασίας και αποσπούσε προσωπικά στοιχεία από ανυποψίαστους πολίτες, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούσε για τη δεύτερη φάση της κομπίνας του.

Με αυτά τα στοιχεία πραγματοποιούσε κρατήσεις σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης και στη συνέχεια δημοσίευε ψεύτικες αγγελίες ενοικίασης των ίδιων ακινήτων, προσελκύοντας νέα θύματα.

«Μετά τους έκανε μισθωτήριο στο taxis»

Ο άνθρωπος που εντόπισε πρώτος την απάτη και προχώρησε στην καταγγελία στις Αρχές, μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα». Όπως περιέγραψε, «Αυτός ο άνθρωπος έκανε μία κράτηση τριήμερη στο Airbnb με ψεύτικο όνομα, με ψεύτικο προφίλ. Από την κράτηση αυτή ανέβαζε στο spitogato και σε άλλες σελίδες που ψάχνει ο κόσμος για να βρει σπίτι για ενοίκιο και μάζευε υποψήφια θύματα. Ένα πολύ ωραίο σπίτι που θα χρειαζόταν ενοίκιο 1.000 ευρώ, το ανέβαζε 700».

Ο 27χρονος δεν δίσταζε να αδειάζει τους χώρους, παρουσιάζοντάς τους ως διαμερίσματα υπό ανακαίνιση. «Μετά τους έκανε μισθωτήριο στο taxis… Τα είχε ξεκρεμάσει όλα, μέχρι και το τελευταίο καρφάκι, τα είχε πακετάρει επαγγελματικά και τα είχε αφήσει εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο μάρτυρας.

Πώς παγίδευε τα θύματά του

Όταν οι νέοι ενοικιαστές έμπαιναν στο διαμέρισμα, για το οποίο είχαν πληρώσει προκαταβολή έως και τριών μηνών, ο 27χρονος είχε ήδη εξαφανιστεί. «Κάνει check out αυτός, άφαντος δεν τον βρίσκαμε στα τηλέφωνα… μετά από λίγες μέρες άρχισαν να έρχονται άνθρωποι που έλεγαν “εμείς έχουμε νοικιάσει αυτό το σπίτι”», ανέφερε ο καταγγέλλων.

«Δεν νοικιάζεται διαμέρισμα, είστε θύμα απάτης»

Η δράση του είχε μετατραπεί σε επάγγελμα, με τη λεία του να ξεπερνά τις 85.000 ευρώ. Θύμα του περιέγραψε ότι το διαμέρισμα που προοριζόταν για την κόρη του, φαινόταν κανονικά διαθέσιμο και ο δράστης τους έδειξε τον χώρο με κάθε ευγένεια. «Το σπίτι το έδινε 500 ευρώ… είχε σηκώσει αρκετά πράγματα από μέσα», είπε χαρακτηριστικά.

Αφού συμφώνησαν στην τιμή, ο απατεώνας τους έστειλε ψεύτικο μισθωτήριο μέσω ΑΑΔΕ. «Μας έστειλε μισθωτήριο σε ακίνητο που δεν του ανήκει… Όταν πήγαμε, ο διαχειριστής μας είπε “είστε θύματα απάτης, εδώ δεν νοικιάζεται κανένα διαμέρισμα”».

Προφυλακίστηκε ο 27χρονος

Η δράση του αποκαλύφθηκε όταν αστυνομικοί, προσποιούμενοι τους ενοικιαστές, τον παγίδευσαν. Κατά τη σύλληψή του, ο 27χρονος φέρεται να δήλωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας και να προσπάθησε να διαφύγει, απωθώντας τους αστυνομικούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την απολογία του, κρίθηκε προφυλακιστέος.

Γνώριμος των Αρχών ο 27χρονος απατεώνας

Όπως προέκυψε, ο 27χρονος είχε πλούσιο ποινικό παρελθόν, καθώς το όνομά του είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές τα τελευταία χρόνια. Το 2020 κατηγορήθηκε για κλοπή τραπεζικού λογαριασμού, ενώ το 2021 φέρεται να αφαίρεσε χρεωστικές κάρτες από πολίτες, πραγματοποιώντας δεκάδες αγορές.

Το 2023 συνδέθηκε με νέες υποθέσεις, όπως κλοπή τραπεζικής κάρτας από πελάτη ξενοδοχείου στη Μύκονο και δημιουργία ψεύτικου ηλεκτρονικού καταστήματος για πώληση ανύπαρκτων προϊόντων. Επιπλέον, υπήρξε καταγγελία για ηλεκτρονική απάτη στην περιοχή του Σαρωνικού.

Το 2024 φέρεται να πραγματοποίησε ηλεκτρονική κράτηση σε γνωστό ξενοδοχείο της οδού Ερμού, χρησιμοποιώντας τραπεζική κάρτα που είχε προηγουμένως κλέψει.