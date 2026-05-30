Το τριήμερο που πέρασε (27-29 Μαΐου) πραγματοποιήθηκαν στο Ζάππειο τα Panathenea, το φεστιβάλ καινοτομίας που θέλει να φέρει την Αθήνα στο επίκεντρο της νέας επιχειρηματικότητας που αναπτύσσεται γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις νέες τεχνολογίες.

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, το οποίο η Alter Ego Media υποστηρίζει ως partner, ο Αδάμ Μαρκάκης, ιδρυτής του εγχειρήματος Astylab, συζήτησε με τον Χρήστο Πόριο, δημιουργό του OpenCouncil, για τον τρόπο με τον οποίο η επιχειρηματικότητα μπορεί να αλλάξει την πόλη. «ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» μίλησαν με τους δύο νέους επιχειρηματίες που έχουν διαφορετικά σημεία εκκίνησης, όμως συναντιούνται στην ιδέα ότι η Αθήνα πρέπει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των κατοίκων της.

Χρήστος Πόριος:(OpenCouncil)

Τι είναι το OpenCouncil και πώς βοηθά δημότες και Τοπική Αυτοδιοίκηση;

Χ.Π.: Το OpenCouncil φτιάχνει εργαλεία που σου λένε τι συζητάει ο δήμος σου. Παίρνουμε τις υπάρχουσες συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και των Δημοτικών Κοινοτήτων, τις απομαγνητοφωνούμε ημιαυτόματα και εξάγουμε ξεχωριστά κάθε θέμα που συζητήθηκε π.χ. τη μετατροπή ενός πάρκινγκ σε πάρκο ή τη μονοδρόμηση μιας οδού. Κάθε θέμα έχει μια σύνοψη, τις θέσεις κάθε παράταξης και κάθε ομιλητή. Επίσης, εξάγουμε και τοποθεσίες, διασταυρώνουμε το υλικό με τη Διαύγεια και δημιουργούμε έναν χάρτη, όπου κάθε τι σημειώνεται με μια πινέζα. Το δεύτερο σκέλος του OpenCouncil είναι η λειτουργία των ειδοποιήσεων, στην οποία μπορεί να εγγραφεί ο πολίτης και να ενημερώνεται όποτε ο δήμος συζητάει κάτι που τον αφορά με ένα μήνυμα στο WhatsApp, στο Viber ή στο email. Λειτουργούμε σε δέκα δήμους, εκ των οποίων οι τέσσερις στην Αττική (Αθηναίων, Ζωγράφου, Βριλησσίων, Χαλανδρίου). Σε αυτό το σκέλος εντάσσουμε τώρα τη δυνατότητα συνομιλίας με ένα chatbot, που απαντά σε ό,τι σε ενδιαφέρει π.χ. αν έχει κλείσει ένας δρόμος γιατί γίνονται έργα της ΕΥΔΑΠ.

Τι κινητοποιεί τους δήμους για να υιοθετήσουν το OpenCouncil;

Χ.Π.: Το OpenCouncil δίνει ορατότητα στους πολιτικούς της αυτοδιοίκησης. Κάνουμε μια φιλόδοξη προσπάθεια να δώσουμε σημασία στην – παραμελημένη – Τοπική Αυτοδιοίκηση, γιατί αξίζει καλύτερα. Επιπλέον δίνουμε αξία στις υπηρεσίες του δήμου. Λόγου χάρη, για να στέλνουμε τις ειδοποιήσεις και να κάνουμε τις συνόψεις χρειαζόμαστε την απομαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων άμεσα, άρα βγάζουμε και τα πρακτικά μέσα σε μία ημέρα, ενώ άλλοι ανάδοχοι χρειάζονται μία εβδομάδα – κι εμείς κάνουμε και ακόμα δέκα πράγματα.

Ποιος είναι ο τελικός στόχος του OpenCouncil;

Χ.Π.: Ο τελικός στόχος είναι το OpenCouncil να δώσει ορατότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και να κάνει έτσι τις πόλεις καλύτερες στην Ελλάδα, αλλά γιατί όχι και στο εξωτερικό. Δεν θα πω ότι επανιδρύουμε τη δημοκρατία, αλλά την ενισχύουμε με σύγχρονα μέσα. Ξέρουμε ότι δεν θα φτάσουμε να έχουμε το 60% των πολιτών στο OpenCouncil, να λαμβάνουν ειδοποιήσεις και να ασχολούνται. Ομως υπάρχουν δευτερογενείς επιπτώσεις από το 5% των ανθρώπων που τους ενδιαφέρει ένα συγκεκριμένο θέμα π.χ. η Πλατεία Εξαρχείων, η Βασιλίσσης Ολγας, τα αδέσποτα. Αν αυτό το 5% το εκμεταλλευτούμε σωστά, τότε ο θετικός αντίκτυπος μπορεί να φτάσει σε όλους.

Αδάμ Μαρκάκης(Astylab)

Πώς ξεκίνησε το Astylab και τι προσπαθεί να δημιουργήσει;

Α.Μ.: Το 2021 ξεκίνησα το newsletter «Take Back the City» που έχει ως θεματική τις πόλεις – μια από τις πιο σημαντικές τεχνολογίες του ανθρώπινου είδους, χωρίς τις οποίες δεν θα είχαμε φτάσει εδώ που είμαστε. Ετσι, άρχισα να μιλάω με όλους τους φορείς αυτού που πλέον αποκαλώ «οικοσύστημα αστικής προόδου». Ετσι δημιουργήθηκαν η AstyLab και η AstyLab Ventures. Η πρώτη φροντίζει για τον διαμοιρασμό πόρων, ιδεών, δεδομένων και συνδέσεων, με στόχο να κάνει τους φορείς αυτούς αποδοτικότερους. Η δεύτερη είναι ένα δίκτυο επενδυτών που τους ενδιαφέρουν εταιρείες που έχουν έναν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία.

Ποια είναι η δημιουργική διαδικασία που ακολουθείτε;

Α.Μ.: Τους προηγούμενους μήνες «τρέξαμε» το πρώτο AstyLab Founders, ένα εκκολαπτήριο στο οποίο δουλέψαμε για δύο μήνες με οκτώ ανθρώπους που ήρθαν χωρίς εταιρεία ή business plan, με στόχο να χτίσουμε νέες επιχειρήσεις που λύνουν σοβαρά προβλήματα. Η πιο πετυχημένη εξ αυτών δημιουργήθηκε μέσα στο πρόγραμμα, πήρε χρηματοδότηση 100.000 ευρώ πέντε ημέρες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και σήμερα επανασχεδιάζει κατάλληλα τα μπάνια ηλικιωμένων ανθρώπων, μειώνοντας την πιθανότητα ατυχημάτων κατά 40%.

Υπάρχει στην Ελλάδα το ταλέντο για να δημιουργηθεί ένα ισχυρό οικοσύστημα τέτοιων επιχειρήσεων;

Α.Μ.: Ναι, υπάρχει το ταλέντο. Ομως, ενώ υπάρχει το επιχειρηματικό δαιμόνιο, επικρατεί η λογική ότι είναι πολύ μικρή η πίτα, άρα δεν μοιραζόμαστε, δεν μιλάμε ελεύθερα, δεν δίνουμε γνώση και πόρους, δεν κάνουμε συμμαχίες. Βλέπω ομάδες που είναι η μία στο Παγκράτι και η άλλη στην Κυψέλη, κάνουν το ίδιο πράγμα, θέλουν να λύσουν το ίδιο πρόβλημα και δεν έχουν μιλήσει μεταξύ τους. Αν μιλήσουν, ίσως να γλιτώσουν πέντε λάθη ή ακόμα και να χτίσουν μια συμμαχία που θα κάνει καλύτερα και μεγαλύτερα πράγματα. Θέλουμε να σπάσουμε αυτή τη λογική που μπλοκάρει το οικοσύστημα από το να παραγάγει αξία. Υπάρχουν εξαιρετικοί επιστήμονες, εξαιρετική ενέργεια, άνθρωποι που δίνουν ώρες στον εθελοντισμό ή τον ακτιβισμό.

Τα κεφάλαια υπάρχουν για να χρηματοδοτήσουν αυτές τις προσπάθειες;

Α.Μ.: Υπάρχουν αρκετά χρήματα σε ελληνικά funds, πολύ περισσότερα από αυτά που μπορεί να απορροφήσει το εγχώριο σύστημα ιδεών και εταιρειών – ειδικά στο venture capital που προϋποθέτει κλίμακα, αλλά και άλλου είδους χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις, για πιο μικρές και τοπικές προσπάθειες – δεν χρειάζεται να πάνε όλοι στις ΗΠΑ.