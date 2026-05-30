Τα τελευταία δύο χρόνια, έγινε προσπάθεια να αποσταθεροποιηθεί η πολιτική ζωή της χώρας μέσω δύο μεγάλων ζητημάτων, στόχος των οποίων είναι να φορτωθεί η κυβερνητική πλειοψηφία λεκέδες και αμφιβολίες και να αμφισβητηθεί η αδιαφιλονίκητη πολιτική κυριαρχία της, απέναντι σε κόμματα ανεπαρκή και αδύναμα να αρθρώσουν θετικές προτάσεις για τη χώρα, αρκούμενα σε μικροπολιτική διαμαρτυρία.

Το ένα από τα ζητήματα αυτά είναι το τρομερό δυστύχημα των Τεμπών. Το οποίο βαπτίστηκε έγκλημα, απομακρύνθηκαν εντέχνως από το προσκήνιο οι φυσικοί αυτουργοί του και επινοήθηκαν διάφορες θεωρίες συνωμοσίας που αποδόθηκαν στο «σύστημα Μητσοτάκη»: μπαζώματα, ξυλόλια και μια γενική αίσθηση ότι υπήρξε χειραγώγηση των θεσμών της δικαιοσύνης. Η θεωρία αυτή κατέρρευσε, όμως στο μεταξύ η πολιτική σπέκουλα γιγάντωσε κόμματα διαμαρτυρίας, οδήγησε το ΠΑΣΟΚ στην παγίδα του «αντισυστημισμού» και συνέβαλε στη δημιουργία ενός αμιγώς ρωσόφιλου κόμματος, του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.

Το άλλο θέμα είναι η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, που εντυπώθηκε ως κυβερνητικό σκάνδαλο. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εισφέρει στοιχεία για 11 βουλευτές και 2 υπουργούς οι οποίοι, από υλικό υποκλοπών, φέρονται να διευκολύνουν πολίτες να εισπράξουν παράνομο χρήμα από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Ο θόρυβος ήταν μεγάλος, ο Τύπος τον πολλαπλασίασε και η αντιπολίτευση υιοθέτησε την πεποίθηση ότι στην κυβέρνηση πελατειακά δίκτυα διαγκωνίζονται στη διαφθορά. Ωσπου ήρθε στη δημοσιότητα το πόρισμα που συνέταξε η Παρασκευή Τυχεροπούλου, ειδική επιστήμονας υπό τις εντολές της εντεταλμένης ευρωπαίας εισαγγελέως, Πόπης Παπανδρέου.

Το πόρισμα Τυχεροπούλου βασίζεται στη δικογραφία που οδήγησε στην άρση ασυλίας δεκατριών βουλευτών και, ούτε λίγο ούτε πολύ, απ’ αυτό προκύπτει ότι απ’ αυτούς οι έξι αποκλείεται κατηγορηματικά να προκάλεσαν οποιαδήποτε ζημιά στα ευρωπαϊκά κονδύλια, ενώ για τους άλλους πέντε το πόρισμα σημειώνει πως, αν υπήρξε ζημιά, δεν μπορεί να αποδειχθεί. Φιάσκο, δηλαδή. Στο μεταξύ, όμως, δημιουργήθηκε ηθικός πανικός που, ακόμα μια φορά, στοχεύει ένα ρευστοποιημένο πολιτικό προσκήνιο ακυβερνησίας.

Αν τα πράγματα είναι έτσι, το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό και οδηγεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οι κινήσεις της γύρω από αυτό το θέμα δείχνουν ότι δεν τηρήθηκαν στοιχειώδεις πρόνοιες σχετικές με το τεκμήριο αθωότητας των κατηγορηθέντων, με αποτέλεσμα οι λειτουργοί της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η Λάουρα Κοβέσι και οι εκπρόσωποί της στην Ελλάδα, να χρησιμοποιήθηκαν για ένα σχέδιο πολιτικής αποσταθεροποίησης στην Ελλάδα μέσω ενός μη σκανδάλου που το πιστοποιούν ως σκάνδαλο. Με δεδομένο το ρευστό παγκόσμιο κλίμα και την επίθεση στη σταθερότητα, την ασφάλεια και τις αξίες της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, η εξέλιξη αυτή δεν έχει μόνο ελληνικό αλλά πανευρωπαϊκό ενδιαφέρον.

Το πόρισμα Τυχεροπούλου παραδόθηκε στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα στις 18 Μαΐου 2026, ενώ η άρση ασυλίας των βουλευτών είχε γίνει ήδη από τις 22 Απριλίου και η συζήτηση στη Βουλή για την προανακριτική πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαΐου. Γιατί λοιπόν μάθαμε με τόση καθυστέρηση το περιεχόμενο του πορίσματος;

Η δημοσιοποίησή του μοιάζει σαν απάντηση στην επιτάχυνση της δίκης που νομοθετήθηκε για εμπλεκόμενους βουλευτές και υπουργούς. Αντί η υπόθεση να σέρνεται στο διηνεκές, το φθινόπωρο θα έχουμε απόφαση. Αρα, όσοι έπαιξαν με την ενοχοποίηση μη ενόχων, ξέρουν ότι το φθινόπωρο θα εκτεθούν επί της ουσίας. Αρα, για «τυπικούς» λόγους, επιχειρούν να υποβαθμίσουν σήμερα την υπόθεση.

Στο κάτω κάτω, αυτό που επιδιωκόταν, η πολιτική ζημιά, έχει ήδη γίνει.