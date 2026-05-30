Μόλις ο τρίτος προπονητής από τη Σκανδιναβία που θα φορέσει τη φόρμα του Παναθηναϊκού, μόλις ο πρώτος από τη Δανία.

Αυτός είναι ο Γιάκομπ Νίστρουπ, ο νέος τεχνικός του Τριφυλλιού, μόλις 38 ετών αλλά ήδη δύο φορές νταμπλούχος στη χώρα του με την Κοπεγχάγη, την οποία είχε καταφέρει να βάλει και σε ομίλους του Champions League.

Νέος και φιλόδοξος, με ιδέες για το ποδόσφαιρο, ο Δανός θέλει να δείξει πως η χώρα του μπορεί να βγάλει και καλούς προπονητές, εκτός από καλούς ποδοσφαιριστές.

Ποιοι ήταν οι δύο Σκανδιναβοί που είχαν κάτσει στον πάγκο του Παναθηναϊκού πριν από τον Νίστρουπ;

Δύο Σουηδοί, ο Γκίντερ Μπένγκτσον και ο Χανς Μπάκε. Ο πρώτος κατέκτησε δύο Κύπελλα Ελλάδος με τον Παναθηναϊκό, το 1987 και το 1988, μπορεί να μην πήρε πρωτάθλημα, πλην όμως άφησε αποτύπωμα και αγαπήθηκε από τον κόσμο της ομάδας.

Κάτι που δεν συνέβη με τον Μπάκε, ο οποίος έμεινε μόλις λίγους μήνες, ήταν μάρτυρας μιας δύσκολης στιγμής όταν ο κόσμος του Παναθηναϊκού μπήκε στο γήπεδο διαμαρτυρόμενος ύστερα από έναν αποκλεισμό από τη Ζαπορίζια και έφυγε… κακήν κακώς από την Ελλάδα.

Δύο σκανδιναβοί προπονητές έως τώρα, με τον Νίστρουπ να είναι ο τρίτος, πολλοί περισσότεροι οι ποδοσφαιριστές. Πέντε οι συμπατριώτες του Δανού που έχουν φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού έως τώρα.

Πάμε να δούμε ποιοι είναι και τι κατάφεραν με το Τριφύλλι.

Κλάους Νίλσεν (1988-89)

Ο πρώτος ποδοσφαιριστής που πραγματοποίησε τη διαδρομή Δανία – Ελλάδα για χάρη του Παναθηναϊκού ήταν το 1988 ο Κλάους Νίλσεν.

Ο 24χρονος τότε επιθετικός έφτασε στην Αθήνα όντας προσωπική επιλογή του Μπένγκτσον αλλά και ως το… «κανόνι» του πρωταθλήματος της Δανίας, αφού ήταν ο πρώτος σκόρερ εκεί.

Αλλά δεν έπεισε εδώ. Εμεινε έναν χρόνο, είχε 25 ματς και 12 γκολ, σήκωσε το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ πριν φύγει για την Ολλανδία και την Τβέντε.

Ρενέ Χένρικσεν (1999-2005)

Εντεκα χρόνια μετά τον Νίλσεν, ο Παναθηναϊκός έφερε στην Ελλάδα (Αύγουστος του 1999) τον Ρενέ Χένρικσεν. Αγνωστος στο ευρύ κοινό, ερχόταν από την Ακαντέμικ στα 30 του χρόνια και κανείς δεν περίμενε όλα αυτά που θα έκανε με την πράσινη φανέλα.

Ενας από τους καλύτερους αμυντικούς όλων των εποχών στον Παναθηναϊκό, το «άλογο» όπως ήταν το προσωνύμιό του, ένας ποδοσφαιριστής που έπαιζε πρώτα με το μυαλό.

Αγαπήθηκε πολύ από τον κόσμο και κρατάει ακόμα και σήμερα άριστες σχέσεις με όλους. Εμεινε για έξι χρόνια στην Ελλάδα, κατακτώντας το νταμπλ του 2004, ενώ έκανε συνολικά 208 εμφανίσεις.

Γιαν Μικάελσεν (2001-2004)

Ο δανός μέσος Γιαν Μικάελσεν εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2001, ακολουθώντας τον ίδιο δρόμο με τον Ρενέ Χένρικσεν και ενισχύοντας τη δανέζικη παρουσία στην ομάδα.

Σε ηλικία 31 ετών τότε, αποκτήθηκε από την Ακαντέμικ, με τη διοίκηση του Τριφυλλιού να προχωρά άμεσα στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Ο Μικάελσεν παρέμεινε στον σύλλογο μέχρι το 2004 και κατάφερε να αφήσει έντονο αποτύπωμα στην ιστορία του Παναθηναϊκού.

Ηταν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της ομάδας στην πορεία προς την κατάκτηση του νταμπλ το 2004, ενώ συνέβαλε και στις αξιόλογες ευρωπαϊκές παρουσίες εκείνης της περιόδου. Συνολικά φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού σε 106 αγώνες, πετυχαίνοντας έξι γκολ.

Ράσμους Τελάντερ (2015-2017)

Χρόνια αργότερα, το 2015, ο Παναθηναϊκός απέκτησε ακόμη έναν δανό ποδοσφαιριστή, τον Ράσμους Τελάντερ. Ο αμυντικός από την Κοπεγχάγη αποκτήθηκε από την Ααλμποργκ, αποτελώντας επιλογή του Ρενέ Χένρικσεν.

Παρ’ όλα αυτά, η παρουσία του στον σύλλογο δεν είχε την ίδια επιτυχία με εκείνη των συμπατριωτών του. Οι συνεχείς τραυματισμοί αλλά και οι αγωνιστικές του εμφανίσεις δεν του επέτρεψαν να καθιερωθεί στην ομάδα.

Ετσι, το 2017 αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό, έχοντας πραγματοποιήσει μόλις 31 συμμετοχές και σημειώσει ένα γκολ, χωρίς να κατακτήσει κάποιον τίτλο.

Ούφε Μπεκ (2019-2022)

Η τελευταία δανέζικη παρουσία στον Παναθηναϊκό ήταν ο Ούφε Μπεκ, ο οποίος αποκτήθηκε το 2019 σε μια δύσκολη οικονομικά περίοδο για τον Παναθηναϊκό.

Η ομάδα τότε αναζητούσε χαμηλού κόστους λύσεις, κυρίως ελεύθερους ή δανεικούς ποδοσφαιριστές. Παρά το ιστορικό τραυματισμών του και τις περιορισμένες συμμετοχές των προηγούμενων ετών, ο Παναθηναϊκός του προσέφερε τριετές συμβόλαιο.

Ωστόσο, οι ανησυχίες για τη φυσική του κατάσταση επιβεβαιώθηκαν, καθώς από το 2019 έως το 2022 αγωνίστηκε μόλις σε 14 παιχνίδια, χωρίς να μπορέσει να προσφέρει ουσιαστικά στην ομάδα.