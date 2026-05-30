Το Μπλε Φεγγάρι θα φωτίσει τον ουρανό το βράδυ της Κυριακής 31 Μαΐου, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα στους λάτρεις των αστρονομικών φαινομένων. Η εντυπωσιακή αυτή Σελήνη θα είναι ορατή σε όλη την Ελλάδα, λίγες ώρες πριν τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το φαινόμενο της Μπλε Σελήνης εμφανίζεται κάθε δύο ή τρία χρόνια, όταν μέσα σε διάστημα περίπου 28 ημερών σημειώνονται δύο πανσέληνοι. Πρόκειται για ένα σπάνιο γεγονός που πάντα συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των παρατηρητών του ουρανού.

Το φεγγάρι θα εμφανιστεί στον ουρανό προς την κατεύθυνση του Αντάρη, του κόκκινου αστέρα στον αστερισμό του Σκορπιού, προτού εισέλθει στον Οφιούχο. Η δεύτερη πανσέληνος θα είναι ορατή λίγο μετά τις 04:00 το πρωί της Δευτέρας, 1ης Ιουνίου.

Αυτή η πανσέληνος θα είναι μία από τις μικρότερες του έτους, γνωστή και ως «μικροσελήνη». Παρά την ονομασία της, το φεγγάρι δεν θα αποκτήσει πραγματικά μπλε χρώμα· θα εμφανιστεί με μια θερμή πορτοκαλί απόχρωση, όπως συμβαίνει συνήθως όταν βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα.

Πώς προέκυψε η ονομασία «Μπλε Σελήνη»

Ο όρος Μπλε Σελήνη δεν σχετίζεται με το χρώμα του φεγγαριού αλλά με τη σπανιότητα του φαινομένου. Ο σεληνιακός κύκλος διαρκεί περίπου 29,5 ημέρες, ελαφρώς λιγότερο από τη διάρκεια ενός μήνα, γεγονός που επιτρέπει περιστασιακά την εμφάνιση δύο πανσελήνων μέσα στον ίδιο μήνα.

Αν και δεν υπάρχει επίσημη εκδοχή για την προέλευση του ονόματος, πολλοί το συνδέουν με την αγγλική φράση «once in a blue moon», που χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάτι εξαιρετικά σπάνιο ή απίθανο να συμβεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, μέσα στην ίδια χρονιά μπορεί να συμπέσουν μια εποχική Μπλε Σελήνη —η τρίτη από τέσσερις πανσελήνους σε μία εποχή— και μια ημερολογιακή Μπλε Σελήνη, δηλαδή η δεύτερη πανσέληνος μέσα στον ίδιο μήνα. Ωστόσο, τέτοιες συμπτώσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες.