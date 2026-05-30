Δεν προλαβαίνει να υπερασπιστεί το αμφιλεγόμενο σχεδιαστικά μοντέλο τους, τη νέα Ferrari Luce, ο Μπενεντέτο Βίνια που έχει δεχθεί εδώ και λίγες ημέρες και μετά την παρουσίαση του μπαράζ αρνητικών σχολίων για το προχωρημένο ή καλύτερα αμφιλεγόμενο στυλ που υιοθετεί!

«Πρέπει να δείτε τη Luce για να καταλάβετε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα ή αυτά άλλων εμπορικών σημάτων», δήλωσε ο Μπενεντέτο Βίνια, διευθύνων σύμβουλος της Ferrari, ο οποίος βγήκε ως «σωματοφύλακας» του νέου μοντέλου αλλά και της υψηλής τιμής του.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Μπενεντέτο σχεδόν έχει ερωτευθεί το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο του Μαρανέλο, θεωρώντας πολύ λογική την τιμή του, που αγγίζει σύμφωνα με την ιταλική φίρμα τις 550.000 ευρώ! Το Luce μετά την παρουσίασή του προκάλεσε καθίζηση στην εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Μιλάνου μετοχή της Ferrari, υποχωρώντας κατά 8% την περασμένη Τρίτη.

Ο Μπενεντέτο βρίσκεται στη συγκεκριμένη θέση τα τελευταία πέντε χρόνια. Ανέλαβε υψηλόβαθμο στέλεχος στη Ferrari το 2021. Αίσθηση είχαν κάνει οι πρώτες «άγαρμπες» πρωτοβουλίες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, με το μπαράζ απολύσεων που ο ίδιος υπόγραψε, προκαλώντας εκείνη την περίοδο πολλές αναταράξεις στο εσωτερικό της ιταλικής φίρμας.

Τότε είχε δηλώσει ότι στόχος του ήταν να συνεχίσει να προσφέρει στη Ferrari τα πιο όμορφα και τεχνολογικά προηγμένα αυτοκίνητα αλλά και να δώσει την ώθηση που λείπει από την ιταλική εταιρεία. Σαφώς, το τελευταίο δείγμα γραφής – που το χρεώνεται ο ίδιος – μόνο καλό δεν φαίνεται να κάνει στην εικόνα της φίρμας. Χιλιάδες χρήστες του Διαδικτύου έδειξαν να μην ενθουσιάζονται με την εμφάνιση της Luce με πολλούς να λένε ότι είναι «προσβολή για τη μάρκα» και «τρομερά απογοητευτικό». Πάντως, ο ίδιος δεν εμφανίζει ίχνος… μεταμέλειας δηλώνοντας ότι «δεν φοβάται» το πώς θα αντιδράσει το κοινό στο μη συμβατικό αυτό μοντέλο και ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο χρειάστηκε πέντε χρόνια δουλειάς για να βγει στην παραγωγή! Ο απλόχερος χρόνος εξέλιξης του ιταλικού μοντέλου φαίνεται ότι δεν ήταν αρκετός ώστε ο Βίνια να παρουσιάσει ένα ηλεκτρικό μοντέλο που θα ήταν κοντά στο DNA της φίρμας. Να τονιστεί ότι στον Βίνια χρεώνεται η καθυστερημένη παρουσίαση του μοντέλου που ήταν προγραμματισμένη για την περασμένη χρονιά αλλά τελικώς πήγε πίσω σχεδόν ένα χρόνο.