Βρέθηκε ο 66χρονος που είχε εξαφανιστεί από τον Άγιο Νικόλαο, βάζοντας τέλος στην αγωνία των συγγενών και των ανθρώπων που τον αναζητούσαν. Η περιπέτεια του Γεωργόπουλου Ιωάννη ολοκληρώθηκε σήμερα, Σάββατο (30/05), με την ανεύρεσή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 66χρονος εντοπίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αττικής χωρίς τις αισθήσεις του, εξαιτίας σοβαρού προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε. Τον άνδρα αναγνώρισε εργαζόμενος του νοσοκομείου, ο οποίος, βλέποντας το missing alert, ενημέρωσε άμεσα τις αστυνομικές αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γεωργόπουλος Ιωάννης είχε εξαφανιστεί από την περιοχή του Αγίου Νικολάου στην Αθήνα στις 20/05/2026, γεγονός που είχε προκαλέσει κινητοποίηση των αρχών και εθελοντικών οργανώσεων.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή του στις 29/05/2026 και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς υπήρχαν λόγοι που έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.