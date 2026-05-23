Δίχως τέλος το θρίλερ και η αγωνία με την εξαφάνιση επιχειρηματία στο Αλιβέρι. Το «Τούνελ» συνεχίζει την έρευνα για τη μυστηριώδη εξαφάνιση του Σπύρου Ρέτσα που χάθηκε το πρωινό της 30ής Μαρτίου, όταν έφυγε από το σπίτι του και δεν επέστρεψε ποτέ, αφήνοντας πίσω του ένα κενό και μια οικογένεια σε απόγνωση.

Το αυτοκίνητό του παραμένει ακόμη σταθμευμένο έξω από το σπίτι, σαν να «πάγωσε» ο χρόνος τη στιγμή της εξαφάνισής του. Η σύζυγός του λυγίζει καθώς περιγράφει τις πρώτες ώρες της αγωνίας: «Όταν γύρισα από τη δουλειά είδα το αυτοκίνητο του και υπέθεσα ότι είναι σπίτι. Ο χώρος του σπιτιού είναι ενιαίος και από τη στιγμή που δεν τον είδα να κάθεται όπως συνήθιζε στον υπολογιστή του, θεώρησα ότι ξεκουραζόταν».

Μιλά για έναν άνθρωπο δεμένο με τη θάλασσα, που όμως τα τελευταία χρόνια είχε αποτραβηχτεί από όσα αγαπούσε.

«Του άρεσε πολύ να ψαρεύει… Ήταν κομμάτι της ζωής του. Όμως τα τελευταία χρόνια το είχε αφήσει. Δεν είχε πια την ίδια διάθεση…».

Η γυναίκα του με δάκρυα στα μάτια λέει ότι δεν σταματούν να ελπίζουν στον γυρισμό του.

«Εδώ είναι το σπίτι του … εδώ τον περιμένουμε…κι εγώ και τα παιδιά μας. Θέλω να ευχαριστήσω όσους βοήθησαν στις έρευνες. Την κυρία Νικολούλη αλλά και τους ανθρώπους της περιοχής που βοήθησαν και συνεχίζουν να κάνουν ό,τι μπορούν. Την Τρίτη που ξεκίνησαν οι έρευνες στις 31 του μήνα βούτηξαν στη θάλασσα και έψαξαν για τον Σπύρο δύτες από τα ιχθυοτροφεία και βατραχάνθρωποι από το λιμεναρχείο».

Στο πλατό της εκπομπής βρέθηκε ο Νίκος Σπανός, ναύαρχος εν αποστρατεία του Λιμενικού Σώματος, πρώην διευθυντής της Λιμενικής Αστυνομίας και διεθνής ναυτιλιακός πραγματογνώμονας. Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία και τις εξειδικευμένες γνώσεις του, παρουσίασε χάρτες της περιοχής και τόνισε την ανάγκη να πραγματοποιηθούν νέες έρευνες σε συγκεκριμένα σημεία της θάλασσας.