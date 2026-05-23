Ένα ανησυχητικό 3-8% των συνολικών παιδικών τραυματισμών που φτάνουν στα επείγοντα περιστατικά αποδίδεται στα ηλεκτρικά πατίνια, τα οποία μόνο το 2025 προκάλεσαν στην Ελλάδα περίπου 400 ατυχήματα σε ανήλικους, εκ των οποίων οι μισοί τραυματίες χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

Σύμφωνα με τον ορθοπαιδικό χειρουργό, διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Αντώνη Αγγουλέ (Πρακτορείο FM), οι συχνότεροι τραυματισμοί από τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών – πέρα από τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που αντιστοιχούν περίπου στο ένα τρίτο των περιστατικών – αφορούν τα άνω και κάτω άκρα.

«Στα παιδιά παρατηρούνται συχνότερα κακώσεις στα άνω άκρα, επειδή πέφτουν στηρίζοντας τα χέρια τους, με αποτέλεσμα να προκαλούνται κατάγματα κυρίως στους καρπούς και στους αγκώνες. Οι ενήλικες, επειδή πέφτουν με μεγαλύτερη ορμή, τραυματίζονται συχνότερα στα κάτω άκρα, δηλαδή στους αστραγάλους και στα γόνατα. Δεν λείπουν και τα εξαρθρήματα ώμου», σημείωσε ο κ. Αγγουλές. Τόνισε ακόμη ότι η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών έχει αυξηθεί θεαματικά, καθώς αποτελούν εύκολο και οικονομικό μέσο μετακίνησης, ιδιαίτερα δημοφιλές στα παιδιά, τα οποία συχνά κάνουν αλόγιστη χρήση λόγω και της εύκολης πρόσβασης.

«Σύμφωνα με τη νομοθεσία, παιδιά ηλικίας 12-15 ετών επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια με μέγιστη ταχύτητα 6 χιλιομέτρων την ώρα, δηλαδή λίγο πιο γρήγορα από το περπάτημα. Για ηλικίες άνω των 15 ετών, το όριο φτάνει τα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Όριο που, δυστυχώς, συχνά παραβιάζεται».

Τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν την πρώτη φορά

Εν αναμονή αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο και της πλήρους απαγόρευσης χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους –μέτρο που έχει ήδη προαναγγελθεί από κυβερνητικά στελέχη– ο κ. Αγγουλές υπογράμμισε την ανάγκη βασικής εκπαίδευσης για τους χρήστες. Επικαλέστηκε μάλιστα μελέτη, σύμφωνα με την οποία τα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν την πρώτη φορά χρήσης ηλεκτρικού πατινιού.

«Τα παιδιά είναι πιο επιρρεπή στα ατυχήματα, γιατί ακόμη δεν έχει ωριμάσει πλήρως το μυοσκελετικό τους σύστημα και ως εκ τούτου δεν έχουν πολύ καλό κινητικό έλεγχο», εξήγησε ο ειδικός.

Διεθνείς τάσεις και ανάγκη αυστηρότερης νομοθεσίας

Ο κ. Αγγουλές αναφέρθηκε και στα διεθνή δεδομένα, σημειώνοντας ότι στις ΗΠΑ οι τραυματισμοί από ηλεκτρικά πατίνια αυξήθηκαν από περίπου 4.000 το 2014 σε σχεδόν 30.000 το 2019, γεγονός που αποτυπώνει τη ραγδαία εξάπλωση του συγκεκριμένου μέσου μετακίνησης.

Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου του Γκρατς στην Αυστρία, η χρήση κράνους μπορεί να μειώσει τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις κατά 44%. Ο κ. Αγγουλές κατέληξε τονίζοντας ότι δεν είναι δυνατόν να κυκλοφορεί κανείς με πατίνι σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας χωρίς κράνος ή ενώ μιλά στο κινητό ή ακούει μουσική με ακουστικά.

«Είναι επιτακτική ανάγκη να θεσπιστεί άμεσα αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να σωθούν ζωές και να μειωθούν σοβαρά ατυχήματα τόσο για τους χρήστες όσο και για τους πεζούς. Μέτρα όπως η απαγόρευση χρήσης από ανήλικους, η υποχρεωτική ασφάλιση και η ειδική σήμανση έχουν ήδη προαναγγελθεί από την Πολιτεία», επισήμανε.