Για ανεξέλεγκτη κατάσταση με τα πατίνια στους δρόμους της Αθήνας κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά», η οποία αφήνει αιχμές για τη διαχείριση από τη δημοτική Αρχή.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην ανακοίνωση, με τίτλο «Όταν η ανεπάρκεια γίνεται κανονικότητα», η κατάσταση με τα ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα παραμένει ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη για πεζούς, οδηγούς και χρήστες. «Παρά τις συνεχείς επισημάνσεις μας, ήδη από τον Φεβρουάριο του 2025 και τις επανειλημμένες παρεμβάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, η δημοτική αρχή εξακολουθεί να μην εφαρμόζει ένα σαφές και αποτελεσματικό πλαίσιο. Έναν χρόνο μετά τη ρητή δήλωση του κ. Δούκα ότι το ζήτημα ″λύθηκε″, η πραγματικότητα στους δρόμους και τα πεζοδρόμια διαψεύδει πλήρως τις διαβεβαιώσεις. Η κανονιστική απόφαση αποδείχθηκε ελλιπής και ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, με αποτέλεσμα σήμερα να βρισκόμαστε ξανά στο μηδέν».

Η αυτοδιοικητική παράταξη του κ Μπακογιάννη κάνει λόγο για χαοτική εικόνα της πόλης, εν μέσω τουριστικής περιόδου, με πεζοδρόμια κατειλημμένα, σοβαρά προβλήματα προσβασιμότητας και καθημερινή ανασφάλεια για τους πολίτες. «Την ίδια στιγμή, άλλοι δήμοι, όπως η Θεσσαλονίκη, έχουν ήδη εφαρμόσει συγκεκριμένες παρεμβάσεις στην πράξη, αποδεικνύοντας ότι λύσεις υπάρχουν όταν υπάρχει βούληση. Η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς κανόνες. Απαιτείται άμεσα νέα, ολοκληρωμένη ρύθμιση, ουσιαστικοί έλεγχοι, καθορισμένα σημεία στάθμευσης και επιβολή κυρώσεων όπου χρειάζεται. Η αδράνεια δεν είναι απλώς καθυστέρηση. Είναι επιλογή εις βάρος της πόλης», καταλήγει η ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται πως πριν από περίπου ένα χρόνο η δημοτική Αρχή Δούκα, θέλοντας να βάλει τάξη στο χάος που αφήνουν πίσω τους τα πατίνια στους δρόμους της Αθήνας, παρουσίασε το σχέδιο της Κανονιστικής για την κυκλοφορία και τη στάθμευση των ΕΠΗΟ (ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα).

Το σχέδιο, το οποίο είχε επεξεργαστεί η Ομάδα Εργασίας του δήμου, προέβλεπε ρυθμίσεις που αφορούν στους κανόνες κυκλοφορίας (ζώνες χαμηλών ταχυτήτων, ζώνες απαγόρευσης κυκλοφορίας) και στάθμευσης (ζώνες απαγόρευσης στάθμευσης, καθορισμόςσημείων μαζικής απόθεσης, καθορισμός κανόνων στάθμευσης). Σκοπός, όπως είχαν επισημάνει, ήταν να υπάρχει ένα σαφές και κατά το δυνατόν απλό κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας που θα μπορεί να εφαρμόζεται απρόσκοπτα από εταιρείες διαμοιρασμού αλλά και χρήστες.