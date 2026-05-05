Σημαντικές αλλαγές προβλέπονται για τους ιδιοκτήτες ΙΧ και την έκδοση της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), σύμφωνα με τον νέο νόμο που ψηφίστηκε για τις μεταφορές («Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση μεταφορών»). Συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες ΙΧ αυτοκινήτων και φορτηγών θα συνεχίσουν να εκδίδουν την Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) στα ιδιωτικά και δημόσια ΚΤΕΟ (όπως συνέβαινε έως και σήμερα) καθώς και σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία επισκευής οχημάτων. Να σημειωθεί ότι στο αρχικό νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών η έκδοση της ΚΕΚ προβλεπόταν να γίνεται μόνο από τα ΚΤΕΟ.

Ωστόσο, μετά το τελικό κείμενο που κατατέθηκε στη Βουλή από το αρμόδιο υπουργείο και ψηφίστηκε πριν από λίγες εβδομάδες, προστέθηκε η δυνατότητα έκδοσης και από εξουσιοδοτημένα συνεργεία. Σαφώς, η μεγάλη αλλαγή είναι ότι πλέον δεν θα έχουν τη δυνατότητα όλα τα ανεξάρτητα και μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία να εκδίδουν την ΚΕΚ, όπως συνέβαινε έως σήμερα και για πολλές δεκαετίες. Για να εκδίδουν την ΚΕΚ τα εξουσιοδοτημένα θα πρέπει να αποστέλλουν τα νέα δεδομένα του ελέγχου των οχημάτων για τις εκπομπές ρύπων στο πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου. Για αυτό τον λόγο και με υπουργική απόφαση θα καθοριστούν οι όροι, οι διαδικασίες και η έναρξη της διασύνδεσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

Η νέα, αυστηρότερη ρύθμιση, στοχεύει στην ενίσχυση του ελέγχου των ρύπων αλλά και στην καταγραφή των χιλιομέτρων ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα αλλοίωσης των ενδείξεων στον χιλιομετρητή.

Το κόστος για την έκδοση της ΚΕΚ κυμαίνεται μεταξύ 10 και 12 ευρώ, ενώ ο έλεγχος ΚΤΕΟ (που είναι υποχρεωτικός μετά το τέταρτο έτος κυκλοφορίας των νέων ΙΧ και έπειτα ανά δύο έτη) από 30 – 60 ευρώ. Η μη κατοχή ή μη έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων επιφέρει χρηματικά πρόστιμα που κυμαίνονται από 30 έως 350 ευρώ και προβλέπεται αφαίρεση της άδειας οδήγησης για διάστημα έως και 70 ημερών. Ειδικότερα, το πρόστιμο των 30 ευρώ επιβάλλεται όταν το όχημα έχει εκδώσει κάρτα αλλά ο ιδιοκτήτης δεν την έχει μέσα στο όχημα όπως προβλέπεται από τον νόμο, ενώ 50 ευρώ είναι το πρόστιμο για το όχημα που δεν έχει εκδώσει κάρτα καυσαερίων αλλά οι ρύποι του βρίσκονται εντός επιτρεπτών ορίων ρύπων. Το «τσουχτερό» πρόστιμο των 350 ευρώ ισχύει όταν το όχημα υπερβαίνει τα όρια εκπομπών.

Ελεγχος των ΚΤΕΟ

Επίσης, όσον αφορά τον έλεγχο των ΚΤΕΟ αυτός πραγματοποιείται, όπως ίσχυε, για πρώτη φορά μετά το τέταρτο έτος – από την έκδοση της πρώτης άδειας του ΙΧ – και στη συνέχεια ανά δύο έτη για επιβατικά, μοτοσικλέτες και ελαφρά φορτηγά έως 3,5 τόνους. Ο πρώτος έλεγχος ισχύει από το πρώτο έτος και κατόπιν ετήσια υποχρέωση για τα ταξί, τα ασθενοφόρα και τα εκπαιδευτικά οχήματα. Το ίδιο ισχύει και για τα βαρέα οχήματα (λεωφορεία και φορτηγά άνω των 3,5 τόνων), έλεγχος από το πρώτο έτος και κάθε χρόνο.