Η Ford ανακοινώνει σημαντικές αναβαθμίσεις στο αμιγώς ηλεκτρικό Puma Gen-E. Το νέο μοντέλο προσφέρει την εισαγωγή της τεχνολογίας hands-free οδήγησης BlueCruise , στο Puma oπου ο οδηγός χάρη στο προηγμένο αυτό σύστημα υποβοήθησης έχει τη δυνατότητα οδήγησης «με ελεύθερα χέρια και μάτια στραμμένα στο δρόμο» σε καθορισμένους αυτοκινητόδρομους, καθιστώντας τις καθημερινές μετακινήσεις και την οδήγηση σε συνθήκες πυκνής κυκλοφορίας λιγότερο απαιτητικές.

Το BlueCruise ήταν το πρώτο σύστημα του είδους που έλαβε κανονιστική έγκριση στην Ευρώπη το 2023 με την ηλεκτρική Mustang Mach-E της Ford.

Ουσιαστικά, έχει λάβει έγκριση για χρήση σε 16 αγορές της Ευρώπης 3 , αποτελώντας το πιο ευρέως διαθέσιμο σύστημα του είδους του στην περιοχή. Αυτό εξασφαλίζει πρόσβαση για χρήση σε περισσότερα από 135.000 km καθορισμένων αυτοκινητοδρόμων 4 , γνωστών ως Blue Zones. Σήμερα, το νέο Puma Gen-E που παρουσιάστηκε το 2024 προσφέρει βελτιωμένη αυτονομία που αυξάνεται στα 572 km μέσα στην πόλη και στα 417 km σε μικτό κύκλο1, καθιστώντας ακόμα πιο άνετα μεγαλύτερα ταξίδια και επιτρέποντας αστικές μετακινήσεις χωρίς ανάγκη φόρτισης για περισσότερες ημέρες.