Το εργοστάσιο του Dingolfing ξεκίνησε τη μαζική παραγωγή αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων το 2021 με την BMW iX. Σήμερα, κατασκευάζει τη μεγαλύτερη γκάμα μοντέλων BEV στο δίκτυο του BMW Group και συγκεκριμένα τις BMW iX, BMW i5 sedan και touring, καθώς και την BMW i7. Από το 2021 έχουν ήδη κατασκευαστεί περισσότερα από 320.000 αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα στη μονάδα της Κάτω Βαυαρίας.

Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν ένα στα έξι από τα συνολικά δύο εκατομμύρια BEV του BMW Group προέρχεται από το Dingolfing. Το 2025, περισσότερο από το ένα τέταρτο των οχημάτων που κατασκευάστηκαν στο εργοστάσιο ήταν αμιγώς ηλεκτρικά.

Μια BMW i5 M60 xDrive σε απόχρωση Tansanit Blue από το εργοστάσιο του Dingolfing, αποτελεί το 2.000.000ό αμιγώς ηλεκτρικό όχημα που κατασκεύασε το BMW Group. Το επετειακό όχημα προορίζεται για πελάτη στην Ισπανία.