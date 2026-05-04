Το Grand Prix του Μαϊάμι, που σηματοδότησε την επιστροφή της Formula 1 στη δράση μετά από τη διακοπή ενός μήνα, έφερε ξεκάθαρα την υπογραφή του Κίμι Αντονέλι. Ο Ιταλός μόλις στα 19 του χρόνια πέτυχε την τρίτη συνεχόμενη του νίκη, δείχνοντας σημάδια σταθερότητας, ωριμότητας και ετοιμότητας να πρωταγωνιστήσει για πολλά χρόνια.

KIMI ANTONELLI WINS IN MIAMI!! 👏🏆 Against the odds, what a magnificent drive from the @MercedesAMGF1 driver! 🙌#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/BgrAgPVHbB — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

Όλα αυτά σε έναν αγώνα, που του έδωσε τη δυνατότητα να αυξήσει το προβάδισμα του στην βαθμολογία, στους 20 βαθμούς από τον δεύτερο, Τζορτζ Ράσελ. Το στοιχείο που «κλέβει» τις εντυπώσεις είναι ότι 19χρόνος οδηγός τερμάτισε 43 δευτερόλεπτα μπροστά από τον ομόσταβλο του στη Mercedes, Ράσελ. Ο Βρετανός από την ημέρα που βρέθηκε στην ομάδα του Μπράκλεϊ, δηλαδή το 2022, μέχρι και σήμερα, διανύει την πιο δύσκολη περίοδο και αυτό οφείλεται στον Κίμι Αντονέλι.

Η ιστορική πρωτιά

Ο Κίμι Αντονέλι «έγραψε» ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος οδηγός στην ιστορία της Formula 1, που μετουσιώνει τις τρεις πρώτες pole position της καριέρας του σε νίκες.

Μπορεί σε καμία από τις τρεις περιπτώσεις στην εκκίνηση να μην κράτησε την πρωτοπορία, αλλά κάθε φορά έβρισκε τον τρόπο να την ανακτήσει. Στην Κίνα ήταν τα αποφασιστικά προσπεράσματα, στην Ιαπωνία λίγο η τύχη με την είσοδο του αυτοκίνητου ασφαλείας και η άψογη οδήγηση και στo Μαϊάμι η στρατηγική της Mercedes.

Kimi ⚔️ Max How Antonelli took the lead from Verstappen into Turn 11 😮‍💨👇#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/AH2wA1W5cy — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

Only one F1 driver in history has converted all three of their first pole positions into wins: – Kimi Antonelli Take a bow young man 👏 pic.twitter.com/QFji1sV8Fs — Autosport (@autosport) May 3, 2026

Σε κλειστό κλαμπ με θρύλους

Ο θρίαμβος στο Μαϊάμι δεν ήταν απλώς μία νίκη, αλλά η αφορμή να τοποθετήσει το όνομά του δίπλα σε μύθους του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η pole position στις κατατακτήριες δοκιμές ήταν η τρίτη στην ήδη λαμπρή του πορεία και μάλιστα συνεχόμενη. Αυτό είναι κάτι που έχουν καταφέρει μόνο οι Μίκαελ Σουμάχερ και Άιρτον Σένα. Αμφότεροι αποτελούν θρύλοι του σπορ με επτά και τρία παγκόσμια πρωταθλήματα αντίστοιχα. Τα πολλά λόγια… περισσεύουν.

Δεν έφτανε μόνο αυτό, αλλά ο Αντονέλι έγινε ο τρίτος οδηγός στην ιστορία της Formula 1 που πετυχαίνει τις πρώτες τρεις νίκες της καριέρας του σε τρία συνεχόμενα αγωνιστικά τριήμερα. Οι άλλοι δύο που βρίσκονται στη λίστα; Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 1996, Ντέιμον Χιλ και ο δύο φορές πρωταθλητής κόσμου, Μίκα Χάκινεν. Καταλαβαίνουμε όλοι λοιπόν σε τι κλαμπ έχει μπει ο 19χρόνος Ιταλός.

Στα «παπούτσια» του Χάμιλτον

Ο τελευταίο οδηγός της Mercedes, που κέρδισε τρεις συνεχόμενους αγώνες δεν ήταν άλλος παρά ο Λιούις Χάμιλτον. Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής είχε δει την «καρό» σημαία πρώτος στη Βραζιλία, στο Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία το 2021, στη «μάχη» που έδινε με τον Μαξ Φερστάπεν για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Επομένως, πέντε χρόνια αργότερα ο επόμενος που το καταφέρνει είναι ο Αντονέλι.

#OTD in 2021, Lewis Hamilton won the Saudi Arabia Grand Prix 2021 and drew level in the championship fight, with victory in Saudi Arabia 🏁⚫️⚪️🥇#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 | December 5, 2021

Το νέο ιταλικό «αίμα»

Στην ιστορία της Formula 1 πολλοί Ιταλοί έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα και έχουν μείνει χαραγμένοι στις μνήμες όλων. Ο Αλμπέρτο Ασκάρι το 1952 ήταν μέχρι τώρα, ο μοναδικός Ιταλός που είχε κερδίσει τρεις συνεχόμενους αγώνες και πιο συγκεκριμένα τους έξι τελευταίους εκείνης της χρονιάς.

Πριν από 35 ολόκληρα χρόνια, ο Ρικάρντο Παρτέζε είχε καταφέρει να βρεθεί στη pole position για τρεις σερί αγώνες. Πιο συγκεκριμένα, ο Ιταλός που οδηγούσε για χάρη της Williams, το κατάφερε στο Grand Prix του Καναδά, του Μεξικού και της Γαλλίας. Μέχρι να έρθει να το επαναλάβει ο Αντονέλι.

Για να βρούμε πότε ήταν η τελευταία φορά, που ένας Ιταλός οδηγός βρισκόταν στην κορυφή της βαθμολογίας για δύο συνεχόμενους αγώνες, χρειάζεται να ανατρέξουμε στο 1985. Πιο συγκεκριμένα, ο Μισέλ Αλμπορέτο οδηγούσε την κούρσα του πρωταθλήματος , αλλά τελικά το πρωτάθλημα πήγε στον Άλαν Προστ.

Σε όλα αυτά τα ιστορικά κατορθώματα έρχεται να προστεθεί το όνομα του Κίμι Αντονέλι.

«Έσπασε» την κατάρα

Το Grand Prix του Μαϊάμι που διεξάγεται από το 2022, το κυνηγούσε μία κατάρα. Όποιος οδηγός ξεκινούσε από την πρώτη θέση του grid δεν κατάφερνε να είναι και ο νικητής. Όλα αυτά μέχρι να έρθει ο 19χρόνος οδηγός της Mercedes και να μετουσιώσει την pole position σε νίκη.

Αυτή τη στιγμή ο Ιταλός δείχνει να έχει το μομέντουμ με το μέρος του και να έχει το «πάνω» χέρι στη «μάχη» με τον Τζορτζ Ράσελ. Με την Mclaren όμως να δείχνει αναγεννημένη με τις αναβαθμίσεις που έφερε, το έργο για να στεφθεί Παγκόσμιος Πρωταθλητής ο Αντονέλι ανεβαίνει σε επίπεδο δυσκολίας. Αλλά, ο 19χρόνος οδηγός έχει δείξει ότι τίποτα δεν είναι απίθανο.

Κωνσταντίνος Κοντογεώργος