Γεννήθηκε στις 25 Αυγούστου 2006 στη Μπολόνια της Ιταλίας και μεγάλωσε σε περιβάλλον στενά συνδεδεμένο με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Η πρώτη του συμμετοχή στη Formula 1 καταγράφηκε στο γκραν πρι της Αυστραλίας το 2025.Τα πρώτα του βήματα στο μηχανοκίνητο σπορ τα έκανε σε ηλικία 7 ετών με τα καρτ και από τότε ερωτεύτηκε τα γκάζια, τις ρόδες και τις πίστες που έγιναν το δεύτερο σπίτι του. Μέχρι που τον μυρίστηκε η Ακαδημία Νέων Ταλέντων της Mercedes και του άνοιξε διάπλατα το δρόμο για τα γκραν πρι. Eπίσης, δηλώνει φανατικός οπαδός του Αιρτον Σένα, που όπως αναφέρει ο ίδιος τον έχει μελετήσει όσο κανένας άλλος!

Ο Ιταλός οδηγός εθεάθη, πέρσι, να αποτίνει φόρο τιμής στον τρεις φορές πρωταθλητή Αιρτον Σένα στο νεκροταφείο Morumbi πριν το γκραν πρι, στο Ιντερλάγκος.

«Ήταν μια πραγματικά μια ωραία εμπειρία», εξήγησε ο Αντονέλι στα μέσα ενημέρωσης. «Ο Άιρτον είναι ο αγωνιστικός μου ήρωας.»

Σε συνέντευξη του διευκρίνισε ότι όταν έτρεχε ο Σένα δεν είχε γεννηθεί και το μικρόβιο με τον «Θεό» της Formula1 το κόλλησε χάρη στον πατέρα του. «Με τον μπαμπά μου, όταν ήμουν μικρός, βλέπαμε πολλά DVD με παλιούς αγώνες της F1 από τη δεκαετία του ’90. Ο Άιρτον ήταν ο οδηγός που ξεχώριζε για εμένα από όλους τους άλλους. Όχι μόνο ως ταλέντο στην οδήγηση, αλλά και για την προσωπικότητα που είχε εντός και εκτός πίστας. Αυτό ηταν να γίνει η έμπνευσή μου.»

Ακόμη θυμάται πως τρύπωσε σε ηλικία επτά ετών στα paddock ενός αγώνα που έτρεχε ο πατέρας του στο πρωτάθλημα Porsche Supercup. Με τα παιδιά να απαγορεύεται να βρίσκονται στα πιτ στοπ, ο πατέρας του σκαρφίστηκε κάτι ριψοκίνδυνο. «Ήταν ένας αγώνας στο Χόκενχαϊμ το 2014. Δεν μπορούσα να μπω στο paddock επειδή ήμουν πολύ μικρός», ανέφερε ο Κίμι. «Τότε ο μπαμπάς μου αποφάσισε να με κρύψει μέσα σε μια στοίβα από λάστιχα και να με περάσει με ένα καρότσι. Βάλαμε και μια ομπρέλα από πάνω για να μην υπάρχει πιθανότητα να με δουν! Πέρασα και μπήκα στο pit lane, και ένας φίλος του μπαμπά μου, μού έδωσε μια κάρτα για να μπορώ να κινηθώ χωρίς άγχος αφού πέρασα τον έλεγχο.» Ο ίδιος τονίζει ότι ακόμη γελάνε με αυτή την ιστορία.