Η ραγδαία αύξηση της (e-scooters) και λοιπών Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΕΠΗΟ) έχει μετασχηματίσει την καθημερινή μετακίνηση στα αστικά κέντρα, δημιουργώντας νέες συνθήκες κινητικότητας αλλά και νέες προκλήσεις για την Οδική Ασφάλεια.

Τα πρόσφατα περιστατικά τροχαίων συμβάντων εξαιτίας της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών στη χώρα μας, με θύματα ανήλικους χρήστες και σοβαρούς τραυματισμούς, καταδεικνύουν μια ανησυχητική τάση που επιβεβαιώνεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ, οι θάνατοι που σχετίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν από 61 το 2021 σε 92 το 2022, ενώ πάνω από το 80% αυτών προκύπτει από συγκρούσεις με βαρύτερα οχήματα.

Στην Ελλάδα, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο μέσω του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας θέτει σαφείς κανόνες για τη χρήση των ΕΠΗΟ, όπως το όριο ταχύτητας των 25 χλμ./ώρα, η χρήση τους στο οδικό δίκτυο από άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω, η απαγόρευση κυκλοφορίας σε πεζοδρόμια καθώς και η υποχρέωση ύπαρξης φωτισμού και η χρήση ανακλαστικών στοιχείων. Η χρήση κράνους αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την προστασία των χρηστών και συστήνεται ανεπιφύλακτα για όλους.

Ωστόσο, η διεθνής και εθνική εμπειρία αποδεικνύει ότι η θέσπιση κανόνων δεν επαρκεί χωρίς την καλλιέργεια ουσιαστικής κυκλοφοριακής αγωγής και υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» έχει αναπτύξει στοχευμένες παρεμβάσεις για την ασφαλή ένταξη της μικροκινητικότητας στο σύγχρονο οδικό περιβάλλον.

Μεταξύ των πρωτοβουλιών του Ινστιτούτου, ξεχωρίζει επίσης η δημιουργία εξειδικευμένου ενημερωτικού βίντεο και έντυπων τα οποία παρέχουν σαφείς οδηγίες ασφαλούς και ορθής χρήσης για τους χρήστες ΕΠΗΟ, αναδεικνύοντας τη σημασία της χρήσης κράνους, του κατάλληλου εξοπλισμού, της αποφυγής απόσπασης προσοχής, της μη μεταφοράς επιβατών και της αυστηρής τήρησης των κανόνων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.