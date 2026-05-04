Το Final Four της Αθήνας είναι προ των πυλών και εκεί θα βρεθούν και οι νικητές του μεγάλου τελικού του τουρνουά «Milko 2on2 Bring Your Bro» που ολοκληρώνεται από 8-10 Μαΐου στην Αθήνα.

Με απόλυτη επιτυχία και τεράστια συμμετοχή ολοκληρώθηκε το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Απριλίου (25-26/4) στη Θεσσαλονίκη o πέμπτος σταθμός του συναρπαστικού τουρνουά 2×2 μπάσκετ Milko 2on2 Bring Your Bro, που στέλνει στο Final Four της EuroLeague στην Αθήνα, το δίδυμο των τελικών νικητών!

Στα πανέμορφα ανοιχτά γηπεδάκια της παραλίας συνέρρευσε πλήθος κόσμου και φυσικά 100άδες αθλητές που διαγωνίστηκαν, διασκέδασαν – κάτω από τον ομολογουμένως – καυτό ήλιο και απόλαυσαν το μπάσκετ και το Milko σε ένα αξέχαστο διήμερο, ειδικά για τους νικητές.

Η δράση, πλέον, μπαίνει στην τελική της ευθεία, με την Αθήνα να ετοιμάζεται να υποδεχτεί τη μεγάλη μπασκετική γιορτή το τριήμερο 8, 9 & 10 Μαΐου.

Αυτούς τους 7 μήνες το μεγαλύτερο StreetBall τουρνουά 2 εναντίον 2 ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα και εξελίχθηκε σε έναν θεσμό, ενώνοντας τη χώρα απ’ άκρη σε άκρη και κατάφερε να φέρει κοντά όλους όσους αγαπούν το μπάσκετ, συνδυάζοντας στιγμές χαράς, διασκέδασης και φυσικά πλούσια δώρα με αποκορύφωμα το μοναδικό πακέτο φιλοξενίας για το Final Four της EuroLeague.

Συνολικά περισσότεροι από 1000 αθλητές και αθλήτριες βρέθηκαν σε όλους αυτού τους σταθμούς. Στην Καρδίτσα (4 & 5 Οκτωβρίου 2025), στην Πάτρα (1 & 2 Νοεμβρίου 2025), στην Κρήτη: (22 & 23 Νοεμβρίου 2025), στην Αλεξανδρούπολη (28 & 29 Μαρτίου 2026) και στη Θεσσαλονίκη: (25 & 26 Απριλίου 2026).

Με ambassadors τον Χουάντσο Ερνάνγκομεθ του Παναθηναϊκού και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ του Ολυμπιακού το εν λόγω τουρνουά συνεχίζει να εμπνέει μικρούς και μεγάλους να βγουν στο γήπεδο, να παίξουν, να διασκεδάσουν και – γιατί όχι – να κυνηγήσουν τη διάκριση.

Και τώρα ο μεγάλος τελικός στην Αθήνα, που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου, στα ανοικτά γήπεδα μπάσκετ του Πολιτιστικού & Αθλητικού Κέντρου στον Φλοίσβο στις 8, 9 και 10 Μαΐου.

Εκεί, αθλητές και αθλήτριες των ηλικιακών κατηγοριών 9-12 ετών, 13-16 ετών και 17+ (ενήλικες) θα διαγωνιστούν για την ανάδειξη των κορυφαίων.

Παράλληλα θα υπάρχει faz zone από το Milco προσφέροντας δράσεις, δώρα και πολλές εκπλήξεις για όλους τους επισκέπτες.