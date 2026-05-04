Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Mozzart Sport», η EuroLeague πρόκειται να ξεκινήσει επαφές με οκτώ ομάδες σχετικά με την παραχώρηση μόνιμης άδειας συμμετοχής.

Όπως αναφέρεται, εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων συλλόγων αναμένεται να συναντηθούν με τον CEO της λίγκας, Τσους Μπουένο, προκειμένου να συζητηθούν οι προοπτικές και τα κριτήρια για την απόκτηση της λεγόμενης άδειας Α.

Μέχρι στιγμής, οι Ερυθρός Αστέρας και Παρτίζαν έχουν ήδη καταθέσει επίσημο αίτημα για την άδεια Α.

Στη διαδικασία εμπλέκονται επίσης οι Ντουμπάι BC, Βαλένθια, Βίρτους Μπολόνια, Μονακό, Χάποελ Τελ Αβίβ και Παρί, οι οποίες επίσης διεκδικούν μια θέση με μακροχρόνια προοπτική στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η συγκεκριμένη διαδικασία θεωρείται κομβική για το μέλλον της EuroLeague, καθώς οι αποφάσεις που θα ληφθούν ενδέχεται να επηρεάσουν τη σύνθεση και τη δομή της λίγκας για τα επόμενα χρόνια.