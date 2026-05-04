Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται 17χρονος μαθητής ειδικού σχολείου, ο οποίος δέχθηκε βίαιη επίθεση το βράδυ του Σαββάτου 2 Μαΐου στη Νέα Φιλαδέλφεια από 25χρονο άνδρα. Ο ανήλικος, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, υπέστη κάταγμα στη γνάθο και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Η μητέρα του 25χρονου δράστη μιλώντας στο Live News ανέφερε τα εξής:

«Μία μεγάλη κυρία έσπρωξε την κοπέλα του γιου μου. Η κοπέλα είπε “γιατί σπρώχνετε” και πετάγονται δύο κοπελίτσες από πίσω, αυτές που λένε ότι τις χτύπησαν, και της λένε “αφού κάθεσαι στη μέση”. Και της λέει η κοπελίτσα του γιου μου, “εσύ γιατί ανακατεύεσαι”; Και το λήγουν εκεί. Κι όπως περπατούσαν τα παιδιά πάνε οι κοπέλες, σπρώχνουν την κοπέλα με το χέρι και της λένε, “πάρε για να ‘χεις“».

«Κι εκεί ξεκίνησε η φασαρία. Η κοπέλα πιάστηκε στα χέρια με τα κορίτσια. Ο γιος μου πήγε να τις χωρίσει κι εμφανίστηκε ένα παλικαράκι και του έσκασε μια μπουνιά στο μάγουλο. Και ο γιος μου του έχωσε άλλη μία μπουνιά. Δεν ξέραμε ότι ήταν ΑμεΑ ούτε τίποτα. Όταν σου έρχεται μια μπουνιά από πίσω, είναι λογικό ότι θα αντιδράσεις» πρόσθεσε.

Ξυλοδαρμός 17χρονου σημειώθηκε στην πλατεία Πατριάρχου Κωνσταντίνου, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Ο ανήλικος βρισκόταν εκεί μαζί με τις δύο αδελφές του, ηλικίας 20 και 23 ετών, για να παρακολουθήσουν συναυλία στο πλαίσιο τοπικού πανηγυριού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία από τις αδελφές του 17χρονου φέρεται να σκούντησε κατά λάθος τη 20χρονη σύντροφο ενός 25χρονου. Η νεαρή γυναίκα αντέδρασε έντονα, επιτέθηκε λεκτικά και στη συνέχεια χειροδίκησε εις βάρος της αδελφής του ανήλικου.

Ακολούθησε συμπλοκή, κατά την οποία ο 25χρονος φέρεται να χτύπησε την κοπέλα και στη συνέχεια να γρονθοκόπησε με ιδιαίτερη σφοδρότητα τον 17χρονο, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο. Το ζευγάρι αποχώρησε από το σημείο εκτοξεύοντας ύβρεις και απειλές.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας εντόπισαν και συνέλαβαν τον 25χρονο και την 20χρονη μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. Το ζευγάρι φέρεται να παραδέχθηκε τις πράξεις του και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου. Εντύπωση έχει προκαλέσει το γεγονός ότι ο 25χρονος είναι γνώστης πολεμικών τεχνών, στοιχείο που, σύμφωνα με τις αρχές, αποτυπώθηκε στη σφοδρότητα της επίθεσης.